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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

«Кошка на метр подскочила»: жители Батайска рассказали, как пережили атаку дронов

«Кошка на метр подскочила»: жители Батайска рассказали, как пережили атаку дронов

5 июля 2024, 11:37
Фото: Изображение Шедеврум
«Кошка на метр подскочила»: жители Батайска рассказали, как пережили атаку дронов

Жители Батайска рассказали, как пережили атаку беспилотников ночью 5 июля

Жителей Батайска разбудил грохот и звуки взрывов около 3 часов ночи, рассказала корреспонденту RostovGazeta жительница Батайска.

Минувшей ночью десять БПЛА пытались атаковать Ростов-на-Дону и его окрестности. Их уничтожила система ПВО. Звуки от ее работы были слышны не только в Ростове, но и в Батайске. Обломки от беспилотников упали в полях на левом берегу.

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Жительница Батайска рассказала, что от грохота системы ПВО у них зазвенели окна.

«Звенели стекла. Кошка среагировала, подскочила на метр и убежала в шкаф. Гремело очень сильно. После грохота были слышны машины с сиренами. До сих пор настолько близко у нас еще не гремело», — говорит батайчанка.

Она добавила, что около четырех часов утра перед Ворошиловским мостом стояли экипажи полиции. Они останавливали машины и проверяли их.

Информация о проверках правоохранительных органов официально не подтверждена.

В результате падения обломков беспилотников на левом берегу вспыхнули пожары. Дым от них распространился по центре Ростова и Западном микрорайону.

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