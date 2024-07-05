«Кошка на метр подскочила»: жители Батайска рассказали, как пережили атаку дронов

Минувшей ночью десять БПЛА пытались атаковать Ростов-на-Дону и его окрестности. Их уничтожила система ПВО. Звуки от ее работы были слышны не только в Ростове, но и в Батайске. Обломки от беспилотников упали в полях на левом берегу.