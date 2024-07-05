«Кошка на метр подскочила»: жители Батайска рассказали, как пережили атаку дронов

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Минувшей ночью десять БПЛА пытались атаковать Ростов-на-Дону и его окрестности. Их уничтожила система ПВО. Звуки от ее работы были слышны не только в Ростове, но и в Батайске. Обломки от беспилотников упали в полях на левом берегу.
Жительница Батайска рассказала, что от грохота системы ПВО у них зазвенели окна.
«Звенели стекла. Кошка среагировала, подскочила на метр и убежала в шкаф. Гремело очень сильно. После грохота были слышны машины с сиренами. До сих пор настолько близко у нас еще не гремело», — говорит батайчанка.
Она добавила, что около четырех часов утра перед Ворошиловским мостом стояли экипажи полиции. Они останавливали машины и проверяли их.
Информация о проверках правоохранительных органов официально не подтверждена.
В результате падения обломков беспилотников на левом берегу вспыхнули пожары. Дым от них распространился по центре Ростова и Западном микрорайону.