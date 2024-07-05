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Updated Сегодня, 07:58

Из-за коммунальной аварии Зерноград в Ростовской области остался без водоснабжения

Многотысячный город в Ростовской области полностью остался без воды в жару

5 июля 2024, 07:56
Фото: 1MI
Из-за коммунальной аварии Зерноград в Ростовской области остался без водоснабжения

Зерноград в Ростовской области полностью остался без воды в жару под +40

Из-за коммунальной аварии Зерноград в Ростовской области остался без водоснабжения, сообщила глава местной администрации Ирина Полищук.

Утечка водовода между насосными станциями произошла в районе хутора Глубокий Яр. Устранять аварийную ситуацию поручили бригадам МУП «Зерноградское ПП ЖКХ». Пока рабочие не разберутся с поломкой и аварией, Зерноград останется без водоснабжения.

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В городе проживает 24 тысячи человек. Температура воздуха в эти дни в регионе составляет около +40 градусов. Будет ли организован подвоз воды для горожан, глава администрации Зернограда не сообщила. Комментарии к посту об отключении воды Ирина Полищук закрыла.

Ранее сообщалось, что в Ростове жители Левенцовки на сутки останутся без воды при 40-градусной жаре.

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#Виктория Прутковская#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Авария#Зерноград#Жара#Ирина Полищук#Происшествия
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