Многотысячный город в Ростовской области полностью остался без воды в жару

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Утечка водовода между насосными станциями произошла в районе хутора Глубокий Яр. Устранять аварийную ситуацию поручили бригадам МУП «Зерноградское ПП ЖКХ». Пока рабочие не разберутся с поломкой и аварией, Зерноград останется без водоснабжения.
В городе проживает 24 тысячи человек. Температура воздуха в эти дни в регионе составляет около +40 градусов. Будет ли организован подвоз воды для горожан, глава администрации Зернограда не сообщила. Комментарии к посту об отключении воды Ирина Полищук закрыла.
Ранее сообщалось, что в Ростове жители Левенцовки на сутки останутся без воды при 40-градусной жаре.