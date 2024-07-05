Многотысячный город в Ростовской области полностью остался без воды в жару

В городе проживает 24 тысячи человек. Температура воздуха в эти дни в регионе составляет около +40 градусов. Будет ли организован подвоз воды для горожан, глава администрации Зернограда не сообщила. Комментарии к посту об отключении воды Ирина Полищук закрыла.



Ранее сообщалось, что в Ростове жители Левенцовки на сутки останутся без воды при 40-градусной жаре.