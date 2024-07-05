На трассе М-4 «Дон» смертность в ДТП выросла на 18%

Согласно статистике ГИБДД, за май 2024 года наблюдается увеличение смертности в результате ДТП. Речь идет именно южном направлении М-4 «Дон», где количество погибших выросло до 66 человек только в мае. Это на 17,8% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.