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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

На трассе М-4 «Дон» в южном направлении подскочила смертность на 18%

На трассе М-4 «Дон» смертность в ДТП выросла на 18%

5 июля 2024, 13:09
Фото: 1MI
На трассе М-4 «Дон» в южном направлении подскочила смертность на 18%
В южном направлении трассы М-4 «Дон» все чаще фиксируют ДТП с летальным исходом. Уровень смертности вырос на 18%, сообщают «Известия».

Согласно статистике ГИБДД, за май 2024 года наблюдается увеличение смертности в результате ДТП. Речь идет именно южном направлении М-4 «Дон», где количество погибших выросло до 66 человек только в мае. Это на 17,8% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Эксперты отмечают, что активный рост показателей может быть связан с перераспределением грузового трафика. Южные дороги оказались просто не готовы к крупногабаритному транспорту. Еще одной предполагаемой причиной является закрытие аэропортов. Люди вынуждены использовать автомобили, чтобы добраться на море.

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Ранее в донском регионе на М-4 «Дон» грузовик влетел в пассажирский автобус.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Смертность#Трасса#Аварии#Происшествия#Автодороги
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