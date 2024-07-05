Над Ростовской областью сбили 10 беспилотников

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Атака началась в ночь на пятницу, 5 июля. Система ПВО ее отразила, из-за чего упавшие обломки дронов спровоцировали пожары.
«Ландшафтные возгорания произошли на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. Сюда направили пожарные расчеты», — уточнил губернатор.
Он добавил, что медицинская помощь никому не потребовалась. В данный момент уточняется вся дополнительная информация.
«Огромная сердечная благодарность нашим ребятам. ПВО умнички», — написали пользователи в соцсетях.
Ранее комбайнеры нашли беспилотник в поле в донском регионе.