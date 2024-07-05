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Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Над Ростовской областью сбили 10 беспилотников

Над Ростовской областью сбили 10 беспилотников

5 июля 2024, 04:15
Фото: Изображение Midjourney
В небе над Ростовской областью системам ПВО удалось сбить 10 беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

Атака началась в ночь на пятницу, 5 июля. Система ПВО ее отразила, из-за чего упавшие обломки дронов спровоцировали пожары.

«Ландшафтные возгорания произошли на левом берегу Дона в Ростове и в Азовском районе. Сюда направили пожарные расчеты», — уточнил губернатор.

Он добавил, что медицинская помощь никому не потребовалась. В данный момент уточняется вся дополнительная информация.

«Огромная сердечная благодарность нашим ребятам. ПВО умнички», — написали пользователи в соцсетях.

Ранее комбайнеры нашли беспилотник в поле в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожары#ПВО#Беспилотники#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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