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Published Сегодня, 11:38

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Updated Сегодня, 11:40

Автомобиль взорвался в Ростове-на-Дону

«Остался только корпус»: автомобиль взорвался в Ростове-на-Дону

5 июля 2024, 11:38
Фото: Ростов Главный — Ростов

Автомобиль взорвался в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону днем в пятницу, 5 июля, на дороге произошел взрыв автомобиля УАЗ, сообщили горожане в соцсетях.

Они рассказали, что происшествие случилось на проспекте 40-летия Победы. По их словам, было слышно четыре взрыва.

«Пожарные приехали быстро, но от машины остался только корпус», — написал местный житель. Пользователи в комментариях сообщили, что причиной может быть газовое оборудование.

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«Что еще сегодня произойдет? Какой-то воспламенительный день, с ночи», — заявили горожане, намекая на серию пожаров в регионе.

«Буханка не была оснащена газом. Взрывались покрышки», — пишут ростовчане. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

До этого стали известны подробности крупного пожара в Золотом Колосе Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Взрыв#Происшествия
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