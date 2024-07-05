«Остался только корпус»: автомобиль взорвался в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Они рассказали, что происшествие случилось на проспекте 40-летия Победы. По их словам, было слышно четыре взрыва.
«Пожарные приехали быстро, но от машины остался только корпус», — написал местный житель. Пользователи в комментариях сообщили, что причиной может быть газовое оборудование.
«Что еще сегодня произойдет? Какой-то воспламенительный день, с ночи», — заявили горожане, намекая на серию пожаров в регионе.
«Буханка не была оснащена газом. Взрывались покрышки», — пишут ростовчане. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
До этого стали известны подробности крупного пожара в Золотом Колосе Ростовской области.