Появилось видео тушения десятка домов в поселке под Ростовом

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Всего в Золотом колосе огонь охватил десять деревянных домов. Точная площадь возгорания еще уточняется. В ликвидации пожара участвуют 45 спасателей и 13 единиц техники. С неба огонь тушит вертолет Ми-8 МЧС России.
По предварительным данным, никто не пострадал. Don Mash пишет, что пожару присвоен третий ранг сложности.
Информация о ликвидации ЧП уточняется.
Минувшей ночью пожар вспыхнул на левом берегу Ростова. Город атаковали несколько беспилотников. Их обломки упали в полях и загорелись. Тушением пожаров занимались спасатели. Никто не пострадал.