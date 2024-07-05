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Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Спасатели тушат частные дома в поселке Золотой Колос в Ростовской области

Появилось видео тушения десятка домов в поселке под Ростовом

5 июля 2024, 08:26
Фото: 1MI
Спасатели тушат частные дома в поселке Золотой Колос в Ростовской области
Спасатели тушат частные дома в поселке Золотой Колос в Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев.

Всего в Золотом колосе огонь охватил десять деревянных домов. Точная площадь возгорания еще уточняется. В ликвидации пожара участвуют 45 спасателей и 13 единиц техники. С неба огонь тушит вертолет Ми-8 МЧС России.

По предварительным данным, никто не пострадал. Don Mash пишет, что пожару присвоен третий ранг сложности.

Спасатели тушат частные дома в поселке Золотой Колос в Ростовской области
Видео: Telegram-канал Don Mash

Информация о ликвидации ЧП уточняется.

Минувшей ночью пожар вспыхнул на левом берегу Ростова. Город атаковали несколько беспилотников. Их обломки упали в полях и загорелись. Тушением пожаров занимались спасатели. Никто не пострадал.

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