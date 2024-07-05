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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

На видео попал момент уничтожения беспилотника над Ростовской областью

На видео попал момент уничтожения беспилотника над Ростовской областью

5 июля 2024, 06:57
Фото: Изображение Midjourney
В Интернете появилось видео, на котором показан момент уничтожения беспилотника в Ростовской области, сообщает Telegram-канал Shot.

Напомним, что в ночь на пятницу, 5 июля, над регионом было сбито 10 беспилотников.

Обломки, упавшие на землю, вызвали ландшафтные пожары в области. Пожарные бригады уже прибыли на места происшествий для тушения огня.

Появилось видео уничтожения беспилотников над Ростовской областью
Видео: Telegram-канал Shot

По последним данным, пострадавших нет.

Теперь Telegram-канал разместил видео, на котором, предположительно, показано уничтожение одного из дронов. В небе была видна яркая вспышка, а автор ролика заявил, что слышал звуки, похожие на взрыв.

Добавим, что донской губернатор Голубев попросил жителей не трогать обломки беспилотников.

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