На видео попал момент уничтожения беспилотника над Ростовской областью

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Напомним, что в ночь на пятницу, 5 июля, над регионом было сбито 10 беспилотников.
Обломки, упавшие на землю, вызвали ландшафтные пожары в области. Пожарные бригады уже прибыли на места происшествий для тушения огня.
По последним данным, пострадавших нет.
Теперь Telegram-канал разместил видео, на котором, предположительно, показано уничтожение одного из дронов. В небе была видна яркая вспышка, а автор ролика заявил, что слышал звуки, похожие на взрыв.
Добавим, что донской губернатор Голубев попросил жителей не трогать обломки беспилотников.