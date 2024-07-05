Пожар охватил десять домов под Ростовом. Что известно о происшествии?

Утром 10 июля в поселке Золотой колос под Ростовом загорелись десять частных деревянных домов. Огонь быстро распространился из-за ветра и жары. К ликвидации происшествия подключили 45 спасателей и 13 единиц техники. С неба пожар тушит вертолет Ми-8 МЧС России.