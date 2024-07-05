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Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Спасатели тушат частные деревянные дома в поселке Золотой Колос в Ростовской области

Пожар охватил десять домов под Ростовом. Что известно о происшествии?

5 июля 2024, 08:05
Фото: 1MI
Спасатели тушат частные деревянные дома в поселке Золотой Колос в Ростовской области

Сразу десять частных домов полыхают в поселке в Аксайском районе

Спасатели тушат частные деревянные дома в поселке Золотой Колос в Ростовской области, сообщили в МЧС.

Утром 10 июля в поселке Золотой колос под Ростовом загорелись десять частных деревянных домов. Огонь быстро распространился из-за ветра и жары. К ликвидации происшествия подключили 45 спасателей и 13 единиц техники. С неба пожар тушит вертолет Ми-8 МЧС России.

Спасатели тушат частные деревянные дома в поселке Золотой Колос в Ростовской области
Видео: Telegram-канал Don Mash

О пострадавших в результате возгорания не сообщалось.

Информация о ликвидации ЧП уточняется.

Минувшей ночью пожар вспыхнул на левом берегу Ростова. Город атаковали несколько беспилотников. Их обломки упали в полях и загорелись. Тушением пожаров занимались спасатели. Никто не пострадал.

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