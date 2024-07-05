Пожар охватил десять домов под Ростовом. Что известно о происшествии?

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Утром 10 июля в поселке Золотой колос под Ростовом загорелись десять частных деревянных домов. Огонь быстро распространился из-за ветра и жары. К ликвидации происшествия подключили 45 спасателей и 13 единиц техники. С неба пожар тушит вертолет Ми-8 МЧС России.
О пострадавших в результате возгорания не сообщалось.
Информация о ликвидации ЧП уточняется.
Минувшей ночью пожар вспыхнул на левом берегу Ростова. Город атаковали несколько беспилотников. Их обломки упали в полях и загорелись. Тушением пожаров занимались спасатели. Никто не пострадал.