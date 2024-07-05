Прокуратура Дона указала губернатору на коррупционные нарушения в области

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Прокуратура выявила, что некоторые начальники, работающие в Минсельхозе, не внесены в список должностей госслужащих, которые обязаны отчитываться о своих доходах, расходах и имуществе в целом.
Кроме того, ведомство установило, что два сотрудника этого же министерства управляли некоммерческими организациями без соответствующего разрешения от руководства. Это является серьезным нарушением антикоррупционного законодательства.
Отметим, что губернатору Ростовской области было внесено представление.
Ранее прокуратура указала донскому губернатору на недочеты в реализации нацпроектов.
До этого областное ведомство подало иск в суд, чтобы взыскать с подрядчика парка «Дружба» в Ростове 225 миллионов рублей.