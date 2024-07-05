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Прокуратура Дона указала губернатору на коррупционные нарушения в области

Прокуратура Дона указала губернатору на коррупционные нарушения в области

5 июля 2024, 14:49
Фото: 1MI
Прокуратура Дона указала губернатору на коррупционные нарушения в области
Прокуратура Ростовской области указала в губернатору Василию Голубеву на нарушение закона о противодействии коррупции в Министерстве сельского хозяйства, сообщает региональное ведомство

Прокуратура выявила, что некоторые начальники, работающие в Минсельхозе, не внесены в список должностей госслужащих, которые обязаны отчитываться о своих доходах, расходах и имуществе в целом.

Кроме того, ведомство установило, что два сотрудника этого же министерства управляли некоммерческими организациями без соответствующего разрешения от руководства. Это является серьезным нарушением антикоррупционного законодательства.

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Отметим, что губернатору Ростовской области было внесено представление.

Ранее прокуратура указала донскому губернатору на недочеты в реализации нацпроектов.

До этого областное ведомство подало иск в суд, чтобы взыскать с подрядчика парка «Дружба» в Ростове 225 миллионов рублей.

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