Рейды для соблюдения чистоты на улицах проводятся в Ростове

Районная администрация совместно с «Чистым городом» постоянно следит, чтобы территории содержались в чистоте. Так, состоялся рейд по выявлению нарушителей, которые не согласовывают места для складирования отходов и не заключают договоры с регоператором на вывоз мусора. В этот раз проверки прошли на проспекте 40 летия Победы.



Зураб Киладзе, исполняющий обязанности главы администрации Пролетарского района, отметил, что согласно федеральному и местному законодательству, каждый предприниматель или юридическое лицо обязаны организовать место для контейнерной площадки. В случаях, когда установка контейнерной площадки по нормативам невозможна, предприниматель должен согласовать способ вывоза с региональным оператором.



Местным жителям и компаниям объяснили, что за нарушение требований правил благоустройства и складирование отходов в неустановленных местах предусмотрено наказание. Во время рейдов выявили нарушения и по всем фактам составили протоколы.



Для физлиц максимальный размер штрафа составляет три тысячи рублей, должностных — 30 тысяч рублей, юридических — 70 тысяч рублей. Вместе с этим городские власти просят горожан не бросать мусор в неположенном месте. Свалочные очаги — это скопление твердых коммунальных, бытовых и строительных отходов, за счет них распространяются возбудители инфекций. Все это приводит к ухудшению экологической обстановки. Ростовчанам напомнили, что каждый сам решает, как утилизировать накопившийся мусор — вызвать специализированную организацию, которая законно занимается вывозом отходов в специально отведенные места, или самостоятельно вывезти строительные и бытовые отходы в городские леса, на береговую полосу и другие охранные территории, не предназначенные для этих целей.



Но деньги, которые идут на ликвидацию незаконных свалок, можно направлять на другие цели. К примеру, благоустройство территорий, создание детских площадок и высадку растений. «Призываем не загрязнять городской воздух, относиться бережно к территории нашего города», — обратились к местным жителям.



Заместитель главы горадминистрации по ЖКХ Валентин Кукин подчеркнул, что целью является не регулярное выписывание штрафов за нарушение правил благоустройства, а обеспечение чистоты и ухоженности города, что возможно только при совместных усилиях. Добавим, что в городе для обеспечения чистоты регулярно проводятся субботники, в том числе после смены зимнего сезона на весенний. Так, в марте представители коммунальных служб в различных районах города занимались очисткой газонов, дорог и ликвидацией свалок. Кроме того, они мыли дороги, мосты и остановки, красили рекламные конструкций и обрезали деревья. Представители администрации города обращались к коллегам из муниципалитетов с призывом активнее участвовать в уборке и поддерживать надлежащий санитарный порядок на своих подведомственных территориях.