Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Регулярные авиарейсы нарушены из-за забастовок в Анталье, но в Турции есть и другие аэропорты. Издание пишет, что главное — вылететь из России, где все чаще происходят сбои в авиаперевозках.
По всей стране люди все чаще сталкиваются с задержками рейсов. Недавно в Омском аэропорту задержали вылеты в Сочи, Москву и Якутск. Причиной задержек, по словам представителей аэропорта, стали задержки прибытия самолетов из Сочи и Астаны.
Кроме того, в Анталье возникли серьезные проблемы. Пассажиры могут столкнуться с задержками вылета и длинными очередями. Очевидцы утверждают, что никто не может точно определить время начала посадки.
В Анталье в июне начались задержки, вызванные «итальянской» забастовкой грузчиков. Они требуют расширения штата и увеличения заработной платы. Чтобы добиться своих целей, сотрудники строго следуют стандартным процедурам и не соглашаются на дополнительные смены. В результате, из-за увеличенного летнего турпотока, возникает нехватка ресурсов для обслуживания всех рейсов.
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