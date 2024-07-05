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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Российским туристам стало сложнее улететь в Турцию

Российским туристам стало сложнее улететь в Турцию

5 июля 2024, 13:06
Фото: 1MI
Российским туристам стало сложнее улететь в Турцию
Туристам из России сейчас стало сложнее улететь на турецкие курорты, чем ранее, сообщают «Новые известия».

Регулярные авиарейсы нарушены из-за забастовок в Анталье, но в Турции есть и другие аэропорты. Издание пишет, что главное — вылететь из России, где все чаще происходят сбои в авиаперевозках.

По всей стране люди все чаще сталкиваются с задержками рейсов. Недавно в Омском аэропорту задержали вылеты в Сочи, Москву и Якутск. Причиной задержек, по словам представителей аэропорта, стали задержки прибытия самолетов из Сочи и Астаны.

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Кроме того, в Анталье возникли серьезные проблемы. Пассажиры могут столкнуться с задержками вылета и длинными очередями. Очевидцы утверждают, что никто не может точно определить время начала посадки.

В Анталье в июне начались задержки, вызванные «итальянской» забастовкой грузчиков. Они требуют расширения штата и увеличения заработной платы. Чтобы добиться своих целей, сотрудники строго следуют стандартным процедурам и не соглашаются на дополнительные смены. В результате, из-за увеличенного летнего турпотока, возникает нехватка ресурсов для обслуживания всех рейсов.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Туризм#Турция#Авиаперевозки
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