Сбитые беспилотники спровоцировали пожары в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Он рассказал, что в ночь на пятницу, 5 июля, началась атака на регион. Подразделения ПВО отработали по нескольких воздушным целям и сбили 10 дронов.
Но из-за падения обломков начались ландшафтные пожары в Ростове и Азовском районе. На место выехали специалисты для ликвидация огня.
На данный момент известно, что никто не пострадал. Остальная информация уточняется.
«Потушите скорее пожар, привлеките вертолеты. Там же звери, им некуда бежать», — написали пользователи в соцсетях.
Ранее охотничьи ружья для стрельбы по дронам передала Ростовская область на СВО.