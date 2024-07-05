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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

Сбитые беспилотники спровоцировали пожары в Ростове-на-Дону

Сбитые беспилотники спровоцировали пожары в Ростове-на-Дону

5 июля 2024, 04:28
Фото: Изображение Midjourney
Сбитые беспилотники спровоцировали пожары в Ростове-на-Дону
В Ростовской области упавшие части беспилотников стали причиной пожаров, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что в ночь на пятницу, 5 июля, началась атака на регион. Подразделения ПВО отработали по нескольких воздушным целям и сбили 10 дронов.

Но из-за падения обломков начались ландшафтные пожары в Ростове и Азовском районе. На место выехали специалисты для ликвидация огня.

Над Ростовской областью сбили 10 беспилотников
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На данный момент известно, что никто не пострадал. Остальная информация уточняется.

«Потушите скорее пожар, привлеките вертолеты. Там же звери, им некуда бежать», — написали пользователи в соцсетях.

Ранее охотничьи ружья для стрельбы по дронам передала Ростовская область на СВО.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожары#Беспилотники#Происшествия
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