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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Ликвидация пожара в Золотом Колосе 5 июля

Сгорели, как спички: хозяин домов в поселке под Ростовом рассказал о страшном пожаре

5 июля 2024, 10:07
Фото: rostovgazeta.ru
Ликвидация пожара в Золотом Колосе 5 июля

Хозяин домов в Золотом Колосе под Ростовом рассказал, как произошел пожар

Жители домов в поселке Золотой Колос чудом смогли выжить, поделился подробностями пожара с RostovGazeta хозяин сгоревших зданий.

Мужчина поделился, что пламя разгорелось около половины девятого часов утра. Он рассказал, что постройки «вспыхнули, как спичечные коробки».

Хозяин домов в Золотом Колосе под Ростовом рассказал, как произошел пожар
Видео: rostovgazeta.ru

«У меня сгорело девять домов. Я хозяин этих домов. Люди поднялись утром, в полдевятого, и видят пожар. И оно пошло один за другим. […] Хорошо, что все люди живые-здоровые», — говорит хозяин сгоревших домов.

Хозяин домов в Золотом Колосе под Ростовом рассказал, как произошел пожар
Видео: rostovgazeta.ru

Известно, что всего загорелись десять построек. Огонь быстро распространился из-за плотной застройки и ветра. В тушении участвуют десятки спасателей, несколько единиц техники и вертолет. К настоящему часу удалось локализовать пламя на площади в пять тысяч квадратных метров.

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