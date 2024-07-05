Сгорели, как спички: хозяин домов в поселке под Ростовом рассказал о страшном пожаре

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Мужчина поделился, что пламя разгорелось около половины девятого часов утра. Он рассказал, что постройки «вспыхнули, как спичечные коробки».
«У меня сгорело девять домов. Я хозяин этих домов. Люди поднялись утром, в полдевятого, и видят пожар. И оно пошло один за другим. […] Хорошо, что все люди живые-здоровые», — говорит хозяин сгоревших домов.
Известно, что всего загорелись десять построек. Огонь быстро распространился из-за плотной застройки и ветра. В тушении участвуют десятки спасателей, несколько единиц техники и вертолет. К настоящему часу удалось локализовать пламя на площади в пять тысяч квадратных метров.