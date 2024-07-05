rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:51

Published Сегодня, 14:51

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Жители Ростова хотят добираться на работу за 20 минут

Слишком долго: ростовчане массово отказываются от общественного транспорта

5 июля 2024, 14:51
Фото: rostovgazeta.ru
Жители Ростова хотят добираться на работу за 20 минут

Ростовчане реже пользуются автобусами, чтобы добраться на работу

Жители Ростова хотят добираться на работу за 20 минут, следует из исследования, проведенного Superjob.

Исследователи узнали у работающих горожан, каким видом транспорта они чаще всего добираются на работу. Выяснилось, что подавляющее большинство ростовчан хотели бы проводить в пути на работу не больше 19 минут в день.

Жители Ростова-на-Дону жалуются на работу общественного транспорта
Узнать подробнее

Общественный транспорт не позволяет им такую роскошь. На автобусе в Ростове нужно потратить в среднем около часа, чтобы добраться на работу. Поэтому 59% опрошенных предпочли ездить на работу на машине. Средний путь на работу на авто составляет до 38 минут.

Ранее сообщалось, что в Ростове изменят маршруты автобусов из-за открытия Центрального автовокзала.

Читайте также:
Ростовчане греют воду в кастрюлях, а депутатам не дает покоя детский конкурс красотыПлатные парковки обогатили Ростов на 57 миллионов рублейВ Минприроды назвали города Ростовской области с самым грязным воздухом
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Опросы общественного мнения в Ростове#Ростов
Подпишитесь
Жители Ростова пережили ночную атаку дронов и нашли в поле вертолет
Сегодня, 16:20
В Ростове-на-Дону во дворе многоэтажки нашли часть ракеты
Сегодня, 15:57
Трудниспекция призвала сократить рабочий день в Ростовской области из-за жары
Сегодня, 15:52
У кого больше: жители Ростова массово меряются температурой на уличных градусниках
Сегодня, 15:48
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Вчера, 10:11