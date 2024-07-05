Слишком долго: ростовчане массово отказываются от общественного транспорта

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Исследователи узнали у работающих горожан, каким видом транспорта они чаще всего добираются на работу. Выяснилось, что подавляющее большинство ростовчан хотели бы проводить в пути на работу не больше 19 минут в день.
Общественный транспорт не позволяет им такую роскошь. На автобусе в Ростове нужно потратить в среднем около часа, чтобы добраться на работу. Поэтому 59% опрошенных предпочли ездить на работу на машине. Средний путь на работу на авто составляет до 38 минут.
Ранее сообщалось, что в Ростове изменят маршруты автобусов из-за открытия Центрального автовокзала.