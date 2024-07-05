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Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Небо на Западном в Ростове 5 июля

Смог затянул Ростов после ночных пожаров на левом берегу

5 июля 2024, 07:55
Фото: rostovgazeta.ru
Небо на Западном в Ростове 5 июля
Смог от пожара распространился по части Ростова-на-Дону, сообщают жители.

Сильнее всего смог распространился по Западному микрорайону и центру Ростова. Облака дыма затянули небо, из-за чего на улице становится тяжелее дышать. Усугубляет ситуацию сильная жара и ветер, разносящий смог по городу.

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Вероятно, ситуацию спровоцировали пожары на левом берегу Ростова минувшей ночью. Город атаковали несколько беспилотников. Их обломки упали в полях и загорелись. Пожар быстро распространился, его ликвидацией занимались спасатели. В результате ЧП никто не пострадал.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил местных жителей при обнаружении частей беспилотников ни в коем случае их не трогать. Необходимо сразу вызвать на место спасателей.

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