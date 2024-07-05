Смог затянул Ростов после ночных пожаров на левом берегу

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Сильнее всего смог распространился по Западному микрорайону и центру Ростова. Облака дыма затянули небо, из-за чего на улице становится тяжелее дышать. Усугубляет ситуацию сильная жара и ветер, разносящий смог по городу.
Вероятно, ситуацию спровоцировали пожары на левом берегу Ростова минувшей ночью. Город атаковали несколько беспилотников. Их обломки упали в полях и загорелись. Пожар быстро распространился, его ликвидацией занимались спасатели. В результате ЧП никто не пострадал.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил местных жителей при обнаружении частей беспилотников ни в коем случае их не трогать. Необходимо сразу вызвать на место спасателей.