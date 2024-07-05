Смог затянул Ростов после ночных пожаров на левом берегу

Вероятно, ситуацию спровоцировали пожары на левом берегу Ростова минувшей ночью. Город атаковали несколько беспилотников. Их обломки упали в полях и загорелись. Пожар быстро распространился, его ликвидацией занимались спасатели. В результате ЧП никто не пострадал.