Стали известны подробности крупного пожара в Золотом Колосе Ростовской области

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Крупный пожар в Золотом Колосе начался с бытового. Огонь вспыхнул в одном из частных домов. Из-за плотной постройки пламя перекинулось на соседние дома. В общей сложности, полыхает три дома и семь хозпостроек.
К настоящему часу огонь смогли локализовать. В тушении участвовали 45 человек и 13 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России.
Губернатор Василий Голубев добавил, что власти формируют списки граждан, чье имущество пострадало от огня. Им обещают оказать помощь.
Ранее появилось видео тушения десятка домов в поселке под Ростовом.