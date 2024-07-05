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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

Огонь охватил три дома и семь хозпостроек в Золотом Колосе Ростовской области

Стали известны подробности крупного пожара в Золотом Колосе Ростовской области

5 июля 2024, 09:52
Фото: 1MI
Огонь охватил три дома и семь хозпостроек в Золотом Колосе Ростовской области

Губернатор Голубев рассказал подробности пожара в частном секторе под Ростовом

Огонь охватил три дома и семь хозпостроек в Золотом Колосе Ростовской области, рассказал глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Крупный пожар в Золотом Колосе начался с бытового. Огонь вспыхнул в одном из частных домов. Из-за плотной постройки пламя перекинулось на соседние дома. В общей сложности, полыхает три дома и семь хозпостроек.

К настоящему часу огонь смогли локализовать. В тушении участвовали 45 человек и 13 единиц техники, а также вертолет Ми-8 МЧС России.

Вертолетом тушат 10 загоревшихся домов в Ростовской области
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Губернатор Василий Голубев добавил, что власти формируют списки граждан, чье имущество пострадало от огня. Им обещают оказать помощь.

Ранее появилось видео тушения десятка домов в поселке под Ростовом.

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