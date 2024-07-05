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ТЭЦ могла стать целью ВСУ во время атаки на Ростов-на-Дону

Стало известно, что могло стать целью ВСУ во время атаки на Ростов-на-Дону

5 июля 2024, 08:00

ТЭЦ могла стать целью ВСУ во время атаки на Ростов-на-Дону

Целью ВСУ во время атаки Ростовской области ночь в пятницу, 5 июля, могла быть ТЭЦ, сообщает Лента.ру.

Издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что целью ударов противника могла стать местная ТЭЦ-2. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Напомним, что в ночь на пятницу, 5 июля, в регионе сбили 10 беспилотников. Известно, что помощь медиков никому не потребовалась.

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Упавшие обломки вызвали ландшафтные возгорания. После чего были направлены пожарные бригады на места происшествий для ликвидации возгораний.

В Минобороны заявили, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку. Также с обращением выступил губернатор и попросил местных жителей не трогать обломки беспилотников, если они их найдут.

До этого стало известно, какие беспилотники использовали ВСУ для атаки.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Последние новости Ростова на сегодня
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