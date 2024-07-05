Стало известно, что могло стать целью ВСУ во время атаки на Ростов-на-Дону

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Издание со ссылкой на Telegram-канал Shot пишет, что целью ударов противника могла стать местная ТЭЦ-2. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что в ночь на пятницу, 5 июля, в регионе сбили 10 беспилотников. Известно, что помощь медиков никому не потребовалась.
Упавшие обломки вызвали ландшафтные возгорания. После чего были направлены пожарные бригады на места происшествий для ликвидации возгораний.
В Минобороны заявили, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку. Также с обращением выступил губернатор и попросил местных жителей не трогать обломки беспилотников, если они их найдут.
До этого стало известно, какие беспилотники использовали ВСУ для атаки.