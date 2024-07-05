Стало известно, какими беспилотниками атаковали Ростовскую область

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
Всего уничтожены и подавлены над регионом 10 дронов. Это беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Еще 14 беспилотников сбили над Краснодарским краем и 26 — над Запорожской областью.
В результате падения обломков в Ростове и Азовском районе возникли ландшафтные пожары. Специалисты уже выехали на места происшествий для тушения огня.
По текущей информации, пострадавших нет. Остальные детали выясняются.
Пользователи соцсетей призвали к скорейшему тушению пожара и привлечению вертолетов, беспокоясь о животных, которым некуда убегать.