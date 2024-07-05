rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Стало известно, какими беспилотниками атаковали Ростовскую область

Стало известно, какими беспилотниками атаковали Ростовскую область

5 июля 2024, 04:46
Фото: Изображение Midjourney
Стало известно, какими беспилотниками атаковали Ростовскую область

Минобороны рассказало, какими беспилотниками атаковали Ростовскую область

Киевский режим попытался совершить террористическую атаку в Ростовской области и использовал беспилотники, сообщили в Минобороны РФ.

Всего уничтожены и подавлены над регионом 10 дронов. Это беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Еще 14 беспилотников сбили над Краснодарским краем и 26 — над Запорожской областью.

Донской губернатор Голубев сделал заявление после массовой атаки беспилотников
Узнать подробнее

В результате падения обломков в Ростове и Азовском районе возникли ландшафтные пожары. Специалисты уже выехали на места происшествий для тушения огня.

По текущей информации, пострадавших нет. Остальные детали выясняются.

Пользователи соцсетей призвали к скорейшему тушению пожара и привлечению вертолетов, беспокоясь о животных, которым некуда убегать.

Читайте также:
Донской губернатор Голубев сделал заявление после массовой атаки беспилотниковСбитые беспилотники спровоцировали пожары в Ростове-на-ДонуНад Ростовской областью сбили 10 беспилотников
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Минобороны РФ#Террористическая атака#Дроны
Подпишитесь
Ростовчане греют воду в кастрюлях, а депутатам не дает покоя детский конкурс красоты
Вчера, 15:09
Много красного и золотого: стало известно, как украсят Ростов ко Дню города
Вчера, 14:07
Груженный ячменем теплоход сел на мель на реке Дон в Ростовской области
Вчера, 15:19
Жительница Азова погибла из-за удара ледяной глыбой в Сочи
Вчера, 13:35
Хомяка не «натапать»: почему ростовчане не смогут заработать в Hamster Kombat
Вчера, 08:18
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Вчера, 10:11