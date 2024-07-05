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Posted Сегодня, 05:45

Published Сегодня, 05:45

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

В Ростовской области с 8 июля начнется похолодание

Стало известно, когда уйдет страшная жара из Ростовской области

5 июля 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney

В Ростовской области с 8 июля начнется похолодание

В Ростовской области в начале следующей недели может похолодать и начнутся дожди, сообщили синоптики.

В пятницу будет солнечная погода, температура поднимется до +37 градусов. Ночью она должна опуститься до +24 градусов.

На выходных жаркая погода сохранится. В субботу температура окажется на отметке +37 градусов, а в воскресенье — 38 градусов. Возможны дожди, которые прекратятся ближе к вечеру.

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С понедельника, 8 июля, температура пойдет на спад. В понедельник термометры покажут +34 градуса и снова пройдут дожди.

Во вторник осадки прекратятся, но на температуру это не повлияет. К четвергу она опустится до +33 градусов.

Ранее крышу снесло ветром в Ростове на припаркованные машины.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Дожди#Температура#Синоптики
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