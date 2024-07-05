Стало известно, когда уйдет страшная жара из Ростовской области

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
В пятницу будет солнечная погода, температура поднимется до +37 градусов. Ночью она должна опуститься до +24 градусов.
На выходных жаркая погода сохранится. В субботу температура окажется на отметке +37 градусов, а в воскресенье — 38 градусов. Возможны дожди, которые прекратятся ближе к вечеру.
С понедельника, 8 июля, температура пойдет на спад. В понедельник термометры покажут +34 градуса и снова пройдут дожди.
Во вторник осадки прекратятся, но на температуру это не повлияет. К четвергу она опустится до +33 градусов.
Ранее крышу снесло ветром в Ростове на припаркованные машины.