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Posted Сегодня, 14:47

Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

В Ростове-на-Дону температура воздуха превысила +55 градусов

Термометры в Ростове-на-Дону показали +57 градусов 5 июля

5 июля 2024, 14:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону температура воздуха превысила +55 градусов
Невыносимое пекло накрыло Ростов-на-Дону. Местные жители зафиксировали почти +60 градусов жары, сообщили они в социальных сетях, опубликовал фото термометра.

5 июля в Ростове-на-Дону температура воздуха достигла экстремальных значений. Тепловой датчик показал жару в + 56,9 градусов Цельсия. Устройство лежало на солнце и в середине дня выдало такой результат.

Местные жители отмечают, что на улице невозможно находиться. Все моментально нагревается. Один из водителей прикрепил сведения о температуре в салоне машины. Транспорт прогрелся аж до +64 градусов.

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Ранее в МЧС рассказали, сколько дней будет держаться 40-градусная жара в Ростовской области.

До этого синоптики предупредили об опасном уровне УФ-излучения в Ростов-на-Дону. Активное воздействие солнца продлится до конца недели.

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