Термометры в Ростове-на-Дону показали +57 градусов 5 июля

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
5 июля в Ростове-на-Дону температура воздуха достигла экстремальных значений. Тепловой датчик показал жару в + 56,9 градусов Цельсия. Устройство лежало на солнце и в середине дня выдало такой результат.
Местные жители отмечают, что на улице невозможно находиться. Все моментально нагревается. Один из водителей прикрепил сведения о температуре в салоне машины. Транспорт прогрелся аж до +64 градусов.
Ранее в МЧС рассказали, сколько дней будет держаться 40-градусная жара в Ростовской области.
До этого синоптики предупредили об опасном уровне УФ-излучения в Ростов-на-Дону. Активное воздействие солнца продлится до конца недели.