Трудниспекция призвала сократить рабочий день в Ростовской области из-за жары

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Знойная погода является поводом для уменьшения количества рабочих часов. Так, например, если температура в офисе составляет +28,5 градусов, то рекомендуется сократить трудовой день на час, если она поднялась до +29 градусов — на два часа, а при температуре +30,5 — на четыре часа.
Если жители донского региона работают на открытых пространствах, то температура на улице не должна превышать +32,5 градуса. Если на улице жарче, беспрерывная деятельность должна составлять 15–20 минут с дальнейшим отдыхом не менее 12 минут. При этом тепловая нагрузка в течение смены не должна составлять более 4–5 часов. При условии, что у человека есть соответствующая термозащитная экипировка, если такой нет, то сотрудник может работать только 1,5–2 часа на жаре.
Работа при температуре свыше +32,5 градуса на улице считается опасной. В эти дни лучше переносить деятельность на утро или вечер.
Отметим, что для комфортной и безопасной работы необходимо использовать спецодежду и постоянно пить воду.
Ранее целый город в Ростовской области полностью остался без воды в 40-градусную жару