Трудниспекция призвала сократить рабочий день в Ростовской области из-за жары

Если жители донского региона работают на открытых пространствах, то температура на улице не должна превышать +32,5 градуса. Если на улице жарче, беспрерывная деятельность должна составлять 15–20 минут с дальнейшим отдыхом не менее 12 минут. При этом тепловая нагрузка в течение смены не должна составлять более 4–5 часов. При условии, что у человека есть соответствующая термозащитная экипировка, если такой нет, то сотрудник может работать только 1,5–2 часа на жаре.