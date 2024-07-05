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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

Трудниспекция рекомендовала сократить рабочий день в Ростовской области из-за жары

Трудниспекция призвала сократить рабочий день в Ростовской области из-за жары

5 июля 2024, 15:52
Фото: Изображение Midjourney
Трудниспекция рекомендовала сократить рабочий день в Ростовской области из-за жары
Госинспекция труда по Ростовской области заявила, что необходимо сокращать рабочий день при значительном повышении температуры воздуха. Информация размещена на сайте регионального Роструда.

Знойная погода является поводом для уменьшения количества рабочих часов. Так, например, если температура в офисе составляет +28,5 градусов, то рекомендуется сократить трудовой день на час, если она поднялась до +29 градусов — на два часа, а при температуре +30,5 — на четыре часа.

Если жители донского региона работают на открытых пространствах, то температура на улице не должна превышать +32,5 градуса. Если на улице жарче, беспрерывная деятельность должна составлять 15–20 минут с дальнейшим отдыхом не менее 12 минут. При этом тепловая нагрузка в течение смены не должна составлять более 4–5 часов. При условии, что у человека есть соответствующая термозащитная экипировка, если такой нет, то сотрудник может работать только 1,5–2 часа на жаре.

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Работа при температуре свыше +32,5 градуса на улице считается опасной. В эти дни лучше переносить деятельность на утро или вечер.

Отметим, что для комфортной и безопасной работы необходимо использовать спецодежду и постоянно пить воду.

Ранее целый город в Ростовской области полностью остался без воды в 40-градусную жару

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Условия труда#Работа#Жара#Температура воздуха#Труд#Погодные условия#Лето 2024
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