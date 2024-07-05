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Published Сегодня, 10:41

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Updated Сегодня, 10:43

В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали ТЦ «Парк»

ТЦ «Парк» в Ростове экстренно эвакуировали. Очевидцы рассказали, что происходит

5 июля 2024, 10:41
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону экстренно эвакуировали ТЦ «Парк»

В Ростове-на-Дону в пятницу, 5 июля, провели эвакуацию в торговом центре «Парк», сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что днем в торговом комплексе пропало освещение, после чего сотрудников и покупателей начали выводить на улицу. В это время им раздавали питьевую воду.

Когда появилось электричество, то сработало экстренное оповещение о том, что все должны покинуть территорию комплекса. Что стало причиной, пока неизвестно.

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Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

До этого в Ростове экстренно эвакуировали пятиэтажку на проспекте Стачки.

Ранее детсад эвакуировали в донской столице из-за найденного снаряда.

Читайте также о том, как в Ростове экстренно эвакуировали ТЦ «Горизонт».

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Соцсети
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