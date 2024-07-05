ТЦ «Парк» в Ростове экстренно эвакуировали. Очевидцы рассказали, что происходит

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Они рассказали, что днем в торговом комплексе пропало освещение, после чего сотрудников и покупателей начали выводить на улицу. В это время им раздавали питьевую воду.
Когда появилось электричество, то сработало экстренное оповещение о том, что все должны покинуть территорию комплекса. Что стало причиной, пока неизвестно.
Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
До этого в Ростове экстренно эвакуировали пятиэтажку на проспекте Стачки.
Ранее детсад эвакуировали в донской столице из-за найденного снаряда.
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