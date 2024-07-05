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Posted Сегодня, 15:48

Published Сегодня, 15:48

Modified Сегодня, 15:50

Updated Сегодня, 15:50

У кого больше: жители Ростова массово меряются температурой на уличных градусниках

У кого больше: жители Ростова массово меряются температурой на уличных градусниках

5 июля 2024, 15:48
Фото: 1MI
У кого больше: жители Ростова массово меряются температурой на уличных градусниках

Жители Ростова и окрестностей меряются температурой на своих уличных градусниках

Жара в Ростовской области продолжает бить рекордные значения. Жители Ростова-на-Дону и его окрестностей начали сравнивать, у кого погодные условия более невыносимые, своими фото они делятся в социальных сетях и мессенджерах.

Так, 5 июля, один из жителей Ростова решил оставить электронный термометр на солнце, чтобы замерить температуру воздуха на улице. Уже через час аппарат показал жару в +56,9 градуса.

Фото: тг-канал «Ростов-Главный»

Другой житель донской столицы поделился тем, что его механический термометр просто не был готов к таким погодным условиям. На устройстве просто закончились цифры. Солнце нагрело его так, что он начал показывать больше +60 градусов.

Фото: тг-канал «Ростов-Главный»

Еще один снимок из Ростова, сделанный около 14.00 на солнце показал, что столбик термометра буквально одно деление не добрал до +50 градусов.

Фото: подписчика тг-канала «Ростов-Главный»

В Западном районе Таганрога показатели термометров оказались чуть ниже. Градусник на солнце зафиксировал +42 градуса.

Житель Батайска поделился кадрами градусника, который находился в тени. Не смотря на это, устройство показало +38 градусов.

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Фото: taganrog_chp61

В Заветинском районе около 17 часов уличный термометр показал +43 градуса.

Ранее в Ростове-на-Дону температура воздуха достигла +67 градусов Цельсия.

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