У кого больше: жители Ростова массово меряются температурой на уличных градусниках

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Так, 5 июля, один из жителей Ростова решил оставить электронный термометр на солнце, чтобы замерить температуру воздуха на улице. Уже через час аппарат показал жару в +56,9 градуса.
Другой житель донской столицы поделился тем, что его механический термометр просто не был готов к таким погодным условиям. На устройстве просто закончились цифры. Солнце нагрело его так, что он начал показывать больше +60 градусов.
Еще один снимок из Ростова, сделанный около 14.00 на солнце показал, что столбик термометра буквально одно деление не добрал до +50 градусов.
В Западном районе Таганрога показатели термометров оказались чуть ниже. Градусник на солнце зафиксировал +42 градуса.
Житель Батайска поделился кадрами градусника, который находился в тени. Не смотря на это, устройство показало +38 градусов.
В Заветинском районе около 17 часов уличный термометр показал +43 градуса.