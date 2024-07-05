В Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпали два человека

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону два человека вывалились из окна. Инцидент произошел в многоэтажке по адресу улица Беляева, 9/1. Двое мужчин 20–30 лет сорвались с большой высоты. Обстоятельства неизвестны.