В Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпали два человека

Posted Сегодня, 17:50
Published Сегодня, 17:50
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону два человека вывалились из окна. Инцидент произошел в многоэтажке по адресу улица Беляева, 9/1. Двое мужчин 20–30 лет сорвались с большой высоты. Обстоятельства неизвестны.
Сотрудники скорой помощи уже прибыли на место происшествия и пытаются реанимировать пострадавших. Очевидцы отмечают, что мужчины получили серьезные травмы повреждения.
Отметим, что официальной информации о случившемся не поступало.
Ранее жительница Ростове-на-Дону устроила драку в магазине. Потасовка началась из-за маринованных осьминогов.
До этого во одном из дворов донской столицы нашли труп.