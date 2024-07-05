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В Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпали два человека

В Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпали два человека

5 июля 2024, 17:50
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону из окна многоэтажного дома выпали два человека
В Ростове-на-Дону два молодых человека выпали из окна многоквартирного дома, сообщает телеграм-канал «Ростов-Главный».

В Ворошиловском районе Ростова-на-Дону два человека вывалились из окна. Инцидент произошел в многоэтажке по адресу улица Беляева, 9/1. Двое мужчин 20–30 лет сорвались с большой высоты. Обстоятельства неизвестны.

Сотрудники скорой помощи уже прибыли на место происшествия и пытаются реанимировать пострадавших. Очевидцы отмечают, что мужчины получили серьезные травмы повреждения.

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Отметим, что официальной информации о случившемся не поступало.

Ранее жительница Ростове-на-Дону устроила драку в магазине. Потасовка началась из-за маринованных осьминогов.

До этого во одном из дворов донской столицы нашли труп.

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