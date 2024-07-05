В Ростове-на-Дону во дворе многоэтажки нашли часть ракеты

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
В ночь на 5 июля в Ростове отразили попытку террористической атаки. Системы ПВО сбили 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Жители Ростова обнаружили упал обломок одной из ракет, которой уничтожили БПЛА. Он приземлился во дворе многоквартирного жилого дома, недалеко от пляжа Аврал. Издание сообщает, что там была найдена часть зенитной ракеты от ЗРПК «Панцирь С-1».
В настоящее время место находки оцепили силовики.
Официальной информации о найденном обломке не поступало. Она уточняется.
Ранее стало известно, что могло быть целью ВСУ во время атаки на донскую столицу.
При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил местных жителей не трогать найденные обломки дронов.