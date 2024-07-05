В Ростове-на-Дону во дворе многоэтажки нашли часть ракеты

Жители Ростова обнаружили упал обломок одной из ракет, которой уничтожили БПЛА. Он приземлился во дворе многоквартирного жилого дома, недалеко от пляжа Аврал. Издание сообщает, что там была найдена часть зенитной ракеты от ЗРПК «Панцирь С-1».