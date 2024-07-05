rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 18:14

Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:16

Updated Сегодня, 18:16

В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием ребенка

В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием ребенка

5 июля 2024, 18:14
Фото: УГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием ребенка
В Ростовской области водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю, имеющему преимущество, и спровоцировал ДТП. Один человек погиб на месте, сообщает региональный УГИБДД.

Авария случилась ночью 5 июля на 106-м километре дороги «Элиста-Зимовники» в Ростовской области. 40-летний водитель автомобиля HAVAL двигался по данной трассе. На полосе разгона появился Hyundai Accent, который начал перестраиваться на основную часть дороги. 38-летний водитель не уступил дорогу другой иномарке, из-за чего произошло столкновение.

Машина улетела в кювет: двух детей госпитализировали с трассы в Ростовской области
Узнать подробнее

Автомобилист на Hyundai Accent сразу же скончался еще до приезда скорой помощи. В обоих транспортных средствах были пассажиры. Три человека, один из которых 12-летний ребенок, получили травмы и были доставлены в медучреждение.

Полиция устанавливается все обстоятельства случившегося.

Ранее мать и маленькая дочь попали под колеса машины на дороге в донском регионе.

Читайте также:
Под Ростовом трехлетний ребенок пострадал в ДТП с участием грузовикаТрое подростков госпитализированы после лобового ДТП в Ростовской областиВ Ростовской области водитель мопеда погиб после столкновения с мини-мотоциклом
#Регина Симакова#Ростовская область#Дети#ДТП#Дорога#Транспорт#Авария#Смертельное ДТП#Легковые автомобили#Трасса#Происшествия
Подпишитесь
Жители Ростова пережили ночную атаку дронов и нашли в поле вертолет
Сегодня, 16:20
В Ростове-на-Дону во дворе многоэтажки нашли часть ракеты
Сегодня, 15:57
Трудниспекция призвала сократить рабочий день в Ростовской области из-за жары
Сегодня, 15:52
У кого больше: жители Ростова массово меряются температурой на уличных градусниках
Сегодня, 15:48
Слишком долго: ростовчане массово отказываются от общественного транспорта
Сегодня, 14:51
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
Вчера, 10:11