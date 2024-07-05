В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием ребенка

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
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Updated Сегодня, 18:16
Авария случилась ночью 5 июля на 106-м километре дороги «Элиста-Зимовники» в Ростовской области. 40-летний водитель автомобиля HAVAL двигался по данной трассе. На полосе разгона появился Hyundai Accent, который начал перестраиваться на основную часть дороги. 38-летний водитель не уступил дорогу другой иномарке, из-за чего произошло столкновение.
Автомобилист на Hyundai Accent сразу же скончался еще до приезда скорой помощи. В обоих транспортных средствах были пассажиры. Три человека, один из которых 12-летний ребенок, получили травмы и были доставлены в медучреждение.
Полиция устанавливается все обстоятельства случившегося.
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