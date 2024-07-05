В трех сгоревших домах под Ростовом были прописаны больше 50 человек

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Три дома и семь хозпостроек вспыхнули по бытовой причине. В одном из зданий из-за проблем с проводкой начался пожар. Из-за плотной застройки и ветра огонь быстро перекинулся на соседние строения. Все они практически сгорели дотла.
По словам главы Рассветовского сельского поселения Александра Мацко, прописаны в трех жилых домах были больше 50 человек. Там жили большие семьи с детьми.
К настоящему часу пожар удалось локализовать на площади в пять тысяч квадратных метров. Его тушили десятки спасателей, спецтехника и вертолет Ми-8.
Власти обещают помочь жильцам, которые потеряли имущество в пожаре.