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Posted Сегодня, 10:27

Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Огонь уничтожил три капитальных строения и семь построек в поселке Золотой Колос

В трех сгоревших домах под Ростовом были прописаны больше 50 человек

5 июля 2024, 10:27
Фото: rostovgazeta.ru
Огонь уничтожил три капитальных строения и семь построек в поселке Золотой Колос
Огонь уничтожил три капитальных строения и семь построек в поселке Золотой Колос, подтвердил в комментарии RostovGazeta глава Рассветовского сельского поселения Александр Мацко.

Три дома и семь хозпостроек вспыхнули по бытовой причине. В одном из зданий из-за проблем с проводкой начался пожар. Из-за плотной застройки и ветра огонь быстро перекинулся на соседние строения. Все они практически сгорели дотла.

Огонь уничтожил три капитальных строения и семь построек в поселке Золотой Колос
Видео: rostovgazeta.ru

По словам главы Рассветовского сельского поселения Александра Мацко, прописаны в трех жилых домах были больше 50 человек. Там жили большие семьи с детьми.

Огонь уничтожил три капитальных строения и семь построек в поселке Золотой Колос
Видео: rostovgazeta.ru

К настоящему часу пожар удалось локализовать на площади в пять тысяч квадратных метров. Его тушили десятки спасателей, спецтехника и вертолет Ми-8.

Власти обещают помочь жильцам, которые потеряли имущество в пожаре.

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