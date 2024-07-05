Вертолет спровоцировал крупный пожар в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
По информации канала, в Азовском районе во время массированной атаки беспилотников пилот вынужденно сел в поле. Говорится, что таким образом он защищал себя от возможного попадания.
«Но высокая температура двигателя стала причиной пожара. Здесь загорелась трава», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пламя успело распространиться на площади 500 квадратных метров. После этого на место прибыли пожарные и локализовали огонь.
Добавим, что официальных комментариев о пожаре не было. Информация в данный момент уточняется.
До этого стали известны подробности крупного пожара в Золотом Колосе Ростовской области.