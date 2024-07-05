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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Вертолет спровоцировал крупный пожар в Ростовской области

Вертолет спровоцировал крупный пожар в Ростовской области

5 июля 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области в пятницу, 5 июля, произошло крупное возгорание из-за вертолета, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, в Азовском районе во время массированной атаки беспилотников пилот вынужденно сел в поле. Говорится, что таким образом он защищал себя от возможного попадания.

«Но высокая температура двигателя стала причиной пожара. Здесь загорелась трава», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что пламя успело распространиться на площади 500 квадратных метров. После этого на место прибыли пожарные и локализовали огонь.

Добавим, что официальных комментариев о пожаре не было. Информация в данный момент уточняется.

До этого стали известны подробности крупного пожара в Золотом Колосе Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Вертолет#Пожарные#Атака#Трава#Пламя
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