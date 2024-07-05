Вертолетом тушат 10 загоревшихся домов в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Пожар начался в пятницу, 5 июля, в поселке Золотой Колос. Пламя успело перекинуться сразу на 10 деревянных домов.
В данный момент на месте происшествия находятся 45 специалистов. Им потребовались 13 единиц техники для ликвидации огня.
Также задействовали вертолет Ми-8 МЧС России, который помогает бороться с возгоранием. Сейчас вся остальная информация уточняется.
Добавим, что помощь медиков никому не потребовалась.
До этого сбитые беспилотники спровоцировали пожары в Ростове-на-Дону. Всего в ночь на пятницу удалось уничтожить 10 дронов.