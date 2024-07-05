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Updated Сегодня, 08:26

Вертолетом тушат 10 загоревшихся домов в Ростовской области

Вертолетом тушат 10 загоревшихся домов в Ростовской области

5 июля 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области задействовали вертолет для ликвидации крупного возгорания, сообщили в региональном УМЧС.

Пожар начался в пятницу, 5 июля, в поселке Золотой Колос. Пламя успело перекинуться сразу на 10 деревянных домов.

В данный момент на месте происшествия находятся 45 специалистов. Им потребовались 13 единиц техники для ликвидации огня.

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Также задействовали вертолет Ми-8 МЧС России, который помогает бороться с возгоранием. Сейчас вся остальная информация уточняется.

Добавим, что помощь медиков никому не потребовалась.

До этого сбитые беспилотники спровоцировали пожары в Ростове-на-Дону. Всего в ночь на пятницу удалось уничтожить 10 дронов.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Вертолет#Ликвидация
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