Власти Ростова прокомментировали скандал с расселением дома на Станиславского

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Власти напомнили, что дом на улице Станиславского, 103, литер А, Б признали аварийным еще четыре года назад. Экспертиза, проведенная ООО «Архитектурная группа „Северная Пальмира“, установила, что здание имеет угрозу самообрушения. Администрация уведомила жильцов о необходимости покинуть дом. Причем речь шла о расселении только литера Б. Собственникам предложили переселиться в маневренный фонд.
Ранее жильцы утверждали, что на встрече с ними представители администрации Кировского района назвали примерную сумму выкупа земли. Чиновники предварительно оценили ее в сумму до 92 тысяч рублей за квадратный метр. При этом в соседних домах стоимость квадратного метра жилья составляет около 350 тысяч рублей.
В ответ на запрос редакции RostovGazeta власти уведомили, что оценку размера возмещения собственникам недвижимого имущества еще никто не проводил. Это сделают после принятия решения об изъятии земельного участка для муниципальных
нужд. Выполнять оценку стоимости земли под домом на Станиславского, 103 будет независимый оценщик «в установленном порядке».
«После уведомления граждан о размере возмещения будут проведены
мероприятия по запросу финансирования на расселение дома по ул. Станиславского,
103, литер А, Б. Дополнительно сообщаю, размер возмещения за изымаемое жилое помещение определяется специализированной экспертной организацией. До проведения соответствующих мероприятий предоставление информации о стоимости 1 кв.м жилого помещения в указанном доме не представляется возможным», — заключили в администрации Ростова.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала об истории расселения уникального дома на Станиславского, 103. Здание построили еще в 1864 году. Последний капитальный ремонт дома проводился в 1917 году. Жильцы сами поддерживают его состояние и уверены, что дом простоит еще несколько лет. Они согласны его покинуть, если власти предложат адекватную выкупную стоимость и проведут оплату до самого расселения.