Власти Ростова прокомментировали скандал с расселением дома на Станиславского

Ранее RostovGazeta подробно рассказала об истории расселения уникального дома на Станиславского, 103. Здание построили еще в 1864 году. Последний капитальный ремонт дома проводился в 1917 году. Жильцы сами поддерживают его состояние и уверены, что дом простоит еще несколько лет. Они согласны его покинуть, если власти предложат адекватную выкупную стоимость и проведут оплату до самого расселения.