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Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Три частных дома и семь построек вспыхнули в поселке Золотой Колос в Ростовской области

Все сгорело дотла: появились кадры последствий масштабного пожара под Ростовом

5 июля 2024, 09:25
Фото: rostovgazeta.ru
Три частных дома и семь построек вспыхнули в поселке Золотой Колос в Ростовской области

Появились кадры последствий масштабного пожара в Золотом Колосе под Ростовом

Три частных дома и семь построек вспыхнули в поселке Золотой Колос в Ростовской области, кадрами с места событий делится корреспондент RostovGazeta.

Пожар вспыхнул в Золотом Колосе утром 5 июля. Его причиной стали проблемы с электропроводкой в одном из домов. Из-за плотной застройки огонь быстро перекинулся на строения неподалеку. Жильцы не пострадали и даже успели вынести из пожара часть имущества.

Три частных дома и семь построек вспыхнули в поселке Золотой Колос в Ростовской области
Видео: rostovgazeta.ru

В тушении участвуют 70 спасателей и 20 единиц техники. Также с неба огонь ликвидирует вертолет Ми-8. Благодаря усилиям сотрудников МЧС удалось локализовать пожар на площади в пять тысяч квадратных метров.

Тушение пожара в Золотом Колосе 5 июляТушение пожара в Золотом Колосе 5 июля
Тушение пожара в Золотом Колосе 5 июляТушение пожара в Золотом Колосе 5 июля
Тушение пожара в Золотом Колосе 5 июляТушение пожара в Золотом Колосе 5 июля
Тушение пожара в Золотом Колосе 5 июляТушение пожара в Золотом Колосе 5 июля
Тушение пожара в Золотом Колосе 5 июляТушение пожара в Золотом Колосе 5 июля
Тушение пожара в Золотом Колосе 5 июля
Фото: rostovgazeta.ru

Губернатор Василий Голубев сообщил, что будут составлены списки людей, чье имущество пострадало от пожара. Им обещают оказать помощь.

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