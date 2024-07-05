Все сгорело дотла: появились кадры последствий масштабного пожара под Ростовом

Пожар вспыхнул в Золотом Колосе утром 5 июля. Его причиной стали проблемы с электропроводкой в одном из домов. Из-за плотной застройки огонь быстро перекинулся на строения неподалеку. Жильцы не пострадали и даже успели вынести из пожара часть имущества.