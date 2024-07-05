Все сгорело дотла: появились кадры последствий масштабного пожара под Ростовом

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Пожар вспыхнул в Золотом Колосе утром 5 июля. Его причиной стали проблемы с электропроводкой в одном из домов. Из-за плотной застройки огонь быстро перекинулся на строения неподалеку. Жильцы не пострадали и даже успели вынести из пожара часть имущества.
В тушении участвуют 70 спасателей и 20 единиц техники. Также с неба огонь ликвидирует вертолет Ми-8. Благодаря усилиям сотрудников МЧС удалось локализовать пожар на площади в пять тысяч квадратных метров.
Губернатор Василий Голубев сообщил, что будут составлены списки людей, чье имущество пострадало от пожара. Им обещают оказать помощь.