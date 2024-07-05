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Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Жители Ростова пережили бессонную ночь из-за атаки дронов и нашли в поле вертолет

Жители Ростова пережили ночную атаку дронов и нашли в поле вертолет

5 июля 2024, 16:20
Фото: Изображение Midjourney
Жители Ростова пережили бессонную ночь из-за атаки дронов и нашли в поле вертолет
Три крупных пожара произошли в Ростовской области за сутки. Сбитые беспилотники спровоцировали возгорание в на левом берегу реки Дон, тем временем вертолет вызвал крупный пожар в поле под Азовом, а в поселке Золотой Колос полыхали сразу десять зданий.

Пожар после атаки БПЛА

В ночь на 5 июля киевский режим пытался атаковать Ростов-на-Дону. Системой ПВО были сбиты десять беспилотных аппаратов. Обломки БПЛА упали на землю и спровоцировали возгорание.

Сотрудники МЧС оперативно выехали на место пожара. К тушению также привлекли вертолет. Пострадавших нет.

Залежи бутылок на балконе спровоцировали пожар в Ростовской области
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Огонь в поле

Крупное возгорание возникло в Азовском районе в поле из-за вертолета. Как сообщает Telegram-канал Baza, во время массированной ночной атаки беспилотников экипаж вертолета принял решение сесть в поле, чтобы защитить летательный аппарат от возможного попадания.

Сообщается, что двигатель вертолёта сильно нагрелся, из-за чего якобы загорелась трава. Огонь распространился на 500 квадратных метров. Позже пожарные локализовали возгорание.

Отметим, что официальных комментариев относительно пожара не было. Как сообщает издание Donday, вертолет в поле на утро обнаружили местные фермеры.

Площадь пожара в Золотом Колосе под Ростовом составила 5 тысяч квадратных метров
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Как спичечные коробки

Утром в поселке Золотой Колос Ростовской области загорелись десять домов. Пожар начался в одной из построек. Сильный ветер перекинул огонь на другие здания.

Хозяин дома рассказал, что все произошло стремительно. Дома вспыхнули, как «спичечные коробки». В результате никто не пострадал, все люди успели выбраться и даже частично вынести свое имущество.

В тушении участвовали десятки спасателей, несколько единиц техники и вертолет. Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров.

Губернатор Василий Голубев также прокомментировал ситуацию. Он отметил, что произошел бытовой пожар. Огонь охватил 3 дома и 7 хозпостроек. Причиной пожара послужило короткое замыкание. Возгорание уже устранили. Власти обещали оказать помощь пострадавшим.

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