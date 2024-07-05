Жители Ростова пережили ночную атаку дронов и нашли в поле вертолет

Три крупных пожара произошли в Ростовской области за сутки. Сбитые беспилотники спровоцировали возгорание в на левом берегу реки Дон, тем временем вертолет вызвал крупный пожар в поле под Азовом, а в поселке Золотой Колос полыхали сразу десять зданий.