Жители Ростова пережили ночную атаку дронов и нашли в поле вертолет

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
В ночь на 5 июля киевский режим пытался атаковать Ростов-на-Дону. Системой ПВО были сбиты десять беспилотных аппаратов. Обломки БПЛА упали на землю и спровоцировали возгорание.
Сотрудники МЧС оперативно выехали на место пожара. К тушению также привлекли вертолет. Пострадавших нет.
Крупное возгорание возникло в Азовском районе в поле из-за вертолета. Как сообщает Telegram-канал Baza, во время массированной ночной атаки беспилотников экипаж вертолета принял решение сесть в поле, чтобы защитить летательный аппарат от возможного попадания.
Сообщается, что двигатель вертолёта сильно нагрелся, из-за чего якобы загорелась трава. Огонь распространился на 500 квадратных метров. Позже пожарные локализовали возгорание.
Отметим, что официальных комментариев относительно пожара не было. Как сообщает издание Donday, вертолет в поле на утро обнаружили местные фермеры.
Утром в поселке Золотой Колос Ростовской области загорелись десять домов. Пожар начался в одной из построек. Сильный ветер перекинул огонь на другие здания.
Хозяин дома рассказал, что все произошло стремительно. Дома вспыхнули, как «спичечные коробки». В результате никто не пострадал, все люди успели выбраться и даже частично вынести свое имущество.
В тушении участвовали десятки спасателей, несколько единиц техники и вертолет. Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров.
Губернатор Василий Голубев также прокомментировал ситуацию. Он отметил, что произошел бытовой пожар. Огонь охватил 3 дома и 7 хозпостроек. Причиной пожара послужило короткое замыкание. Возгорание уже устранили. Власти обещали оказать помощь пострадавшим.