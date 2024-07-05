Жители сгоревших домов под Ростовом попросили палатки и отказались от общежития

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
В поселке Золотой Колос в Ростовской области произошел пожар. Инцидент начался днем 5 июля. Вспыхнул один из частных домов. Ветер перекинул огонь на еще девять строений.
Глава администрации Рассветинского сельского поселения Александр Мацко рассказал, что погорельцам сразу же предложили помощь. Людям хотели предоставить места для временного размещения в общежитии, но те отказались. Потерявшие свои дома люди остановиться у родственников.
По трагическому стечению обстоятельств именно сегодня у одной из семей, живших в сгоревшем доме, скончался родственник. «Его из больницы привезли домой в тяжелом состоянии потому, что он был безнадежным. Во время пожара ему плохо стало. Скорая привезла его в районную больницу, где он и скончался. Но это случайное совпадение, не связанное с пожаром», — пишет издание.
По традиции цыганского народа, родственники должны три дня находиться в том доме, где жил усопший. Именно поэтому погорельцы отказались переезжать и попросили предоставить им палатки для размещения.
Отметим, что власти оказывают людям помощь и сообщили, что обеспечат их питанием.
Напомним, в ликвидации возгорания участвовало более 60 человек и 15 единиц техники, а также вертолет. Огонь охватил пять тысяч квадратных метров.