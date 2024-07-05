Жители сгоревших домов под Ростовом попросили палатки и отказались от общежития

По трагическому стечению обстоятельств именно сегодня у одной из семей, живших в сгоревшем доме, скончался родственник. «Его из больницы привезли домой в тяжелом состоянии потому, что он был безнадежным. Во время пожара ему плохо стало. Скорая привезла его в районную больницу, где он и скончался. Но это случайное совпадение, не связанное с пожаром», — пишет издание.