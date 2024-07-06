Асфальт начал плавиться на улицах Ростова из-за жары

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Жители Ростова делятся, что асфальт на некоторых улицах плавится буквально под ногами. Один из автомобилистов оставил машину на пару часов в пик жары. Когда мужчина вернулся, он заметил, что асфальт под авто расплавился.
Температура воздуха в Ростове 6 июля достигла +39 градусов. К вечеру похолодает до +23. Небо ясное. Скорость ветра не превышает трех метров в секунду. При этом спада жары стоит ожидать не раньше конца следующей недели. С 14 июля синоптики обещают падение температуры до +31 градуса.
Ранее Трудинспекция призвала сократить рабочий день в Ростовской области из-за аномальной жары.