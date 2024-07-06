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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Фото для иллюстрации

Асфальт начал плавиться на улицах Ростова из-за жары

6 июля 2024, 14:54
Фото: pxhere.com
Фото для иллюстрации
Из-за рекордной жары в Ростове плавится асфальт, сообщают в социальных сетях очевидцы.

Жители Ростова делятся, что асфальт на некоторых улицах плавится буквально под ногами. Один из автомобилистов оставил машину на пару часов в пик жары. Когда мужчина вернулся, он заметил, что асфальт под авто расплавился.

Асфальт начал плавиться на улицах Ростова из-за жарыАсфальт начал плавиться на улицах Ростова из-за жары
Асфальт начал плавиться на улицах Ростова из-за жары
Фото: Telegram-канал «Это Ростов!»

Температура воздуха в Ростове 6 июля достигла +39 градусов. К вечеру похолодает до +23. Небо ясное. Скорость ветра не превышает трех метров в секунду. При этом спада жары стоит ожидать не раньше конца следующей недели. С 14 июля синоптики обещают падение температуры до +31 градуса.

Ранее Трудинспекция призвала сократить рабочий день в Ростовской области из-за аномальной жары.

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