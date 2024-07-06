Донские спасатели взорвали найденную бомбу весом 250 кг

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Речь идет об опасном предмете, который нашли в Краснодарском крае. Во время земляных работ на Портовой улице в Новороссийске строители обнаружили немецкую авиационную бомбу. Полиция установила оцепление.
Отмечается, что вес находки составил 250 килограммов.
Представители Донского спасательного центра вывезли ее на полигон, после чего подорвали.
До этого в донском регионе подорвали 50-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны. Ее обнаружили в Мясниковском районе.
Ранее в регионе рыбак поймал боевой снаряд вместо рыбы.