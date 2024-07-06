rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Донские спасатели взорвали найденную бомбу весом 250 кг

Донские спасатели взорвали найденную бомбу весом 250 кг

6 июля 2024, 06:40
Фото: УМЧС по РО
Представители Донского спасательного центра МЧС РФ обезвредили найденную бомбу, сообщили в региональном УМЧС.

Речь идет об опасном предмете, который нашли в Краснодарском крае. Во время земляных работ на Портовой улице в Новороссийске строители обнаружили немецкую авиационную бомбу. Полиция установила оцепление.

Отмечается, что вес находки составил 250 килограммов.

В Ростовской области подорвали 50-килограммовую бомбу
Узнать подробнее

Представители Донского спасательного центра вывезли ее на полигон, после чего подорвали.

До этого в донском регионе подорвали 50-килограммовую бомбу времен Великой Отечественной войны. Ее обнаружили в Мясниковском районе.

Ранее в регионе рыбак поймал боевой снаряд вместо рыбы.

Читайте также:
В Ростовской области подорвали 50-килограммовую бомбуУчёные оценили, можно ли уничтожить Землю одной ядерной бомбойМуляжи бомб начали массово находить у железной дороги в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Жители Ростова пережили ночную атаку дронов и нашли в поле вертолет
Вчера, 16:20
В Ростове-на-Дону во дворе многоэтажки нашли часть ракеты
Вчера, 15:57
Трудниспекция призвала сократить рабочий день в Ростовской области из-за жары
Вчера, 15:52
У кого больше: жители Ростова массово меряются температурой на уличных градусниках
Вчера, 15:48
Слишком долго: ростовчане массово отказываются от общественного транспорта
Вчера, 14:51
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
4 июля, 10:11