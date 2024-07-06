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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

График временного отключения электричества отменили в Ростовской области

График временного отключения электричества отменили в Ростовской области

6 июля 2024, 14:09
Фото: 1MI
График временного отключения электричества отменили в Ростовской области
Электроснабжение потребителей в Ростовской области восстановлено, сообщает пресс-служба «Россети Юг».

Спустя несколько часов в регионе отменили график веерного отключения электричества. Энергетики утверждают, что электроснабжение полностью восстановлено.

Массовые отключения электричества начались в Ростовской области
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«Команда об отмене поступила в 15.48. Электроснабжение продолжается в нормальном режиме», — говорится в сообщении «Россети Юг».

График временного отключения света в Ростовской области ввели утром 6 июля. Ограничение объяснили большой нагрузкой в электрических сетях региона. Оборудование не справляется с повышенной нагрузкой в период аномальной жары. Температура воздуха в области доходит до +40 градусов.

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