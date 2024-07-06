График временного отключения электричества отменили в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Спустя несколько часов в регионе отменили график веерного отключения электричества. Энергетики утверждают, что электроснабжение полностью восстановлено.
«Команда об отмене поступила в 15.48. Электроснабжение продолжается в нормальном режиме», — говорится в сообщении «Россети Юг».
График временного отключения света в Ростовской области ввели утром 6 июля. Ограничение объяснили большой нагрузкой в электрических сетях региона. Оборудование не справляется с повышенной нагрузкой в период аномальной жары. Температура воздуха в области доходит до +40 градусов.