График временного отключения электричества отменили в Ростовской области

«Команда об отмене поступила в 15.48. Электроснабжение продолжается в нормальном режиме», — говорится в сообщении «Россети Юг».



График временного отключения света в Ростовской области ввели утром 6 июля. Ограничение объяснили большой нагрузкой в электрических сетях региона. Оборудование не справляется с повышенной нагрузкой в период аномальной жары. Температура воздуха в области доходит до +40 градусов.