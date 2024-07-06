График временных отключений электричества ввели в Ростовской области

Из-за большой нагрузки в электрических сетях в регионе ввели график временного отключения электроэнергии. Режим обязаны соблюдать все сетевые организации. Из-за этого частично обесточены потребители во всех муниципалитетах. Свет в домах может пропадать от полутора до четырех часов.