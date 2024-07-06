График временных отключений электричества ввели в Ростовской области

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Из-за большой нагрузки в электрических сетях в регионе ввели график временного отключения электроэнергии. Режим обязаны соблюдать все сетевые организации. Из-за этого частично обесточены потребители во всех муниципалитетах. Свет в домах может пропадать от полутора до четырех часов.
В правительстве Ростовской области причиной ситуации назвали аномальную жару до +39 градусов и выше. Электроэнергетическое оборудование испытывает сильные нагрузки, особенно в днем. Энергетики ведут постоянный мониторинг состояния энергосистем и при возникновении чрезмерных нагрузок производят кратковременное отключение.
В Ростове 5 и 6 июля из-за внезапного отключения света эвакуировали ТЦ. На постоянные перебои электричества жалуются жители всех районов города.