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В Ростове и области 6 июля ввели график временных отключений электричества

График временных отключений электричества ввели в Ростовской области

6 июля 2024, 10:44
Фото: pxhere.com
В Ростове и области 6 июля ввели график временных отключений электричества
В Ростове и области 6 июля ввели график временных отключений электричества, сообщили в правительстве региона.

Из-за большой нагрузки в электрических сетях в регионе ввели график временного отключения электроэнергии. Режим обязаны соблюдать все сетевые организации. Из-за этого частично обесточены потребители во всех муниципалитетах. Свет в домах может пропадать от полутора до четырех часов.

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В правительстве Ростовской области причиной ситуации назвали аномальную жару до +39 градусов и выше. Электроэнергетическое оборудование испытывает сильные нагрузки, особенно в днем. Энергетики ведут постоянный мониторинг состояния энергосистем и при возникновении чрезмерных нагрузок производят кратковременное отключение.

В Ростове 5 и 6 июля из-за внезапного отключения света эвакуировали ТЦ. На постоянные перебои электричества жалуются жители всех районов города.

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