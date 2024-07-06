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Футбольную команду «СКА Ростов» покинули 17 игроков

Из ростовской футбольной команды Басты ушли 15 игроков

6 июля 2024, 10:06
Фото: pxhere.com
Футбольную команду «СКА Ростов» покинули 17 игроков
Футбольную команду «СКА Ростов» покинули несколько игроков и тренер, сообщила пресс-служба клуба.

Из «СКА Ростов» ушли три вратаря, четыре защитника, шесть полузащитников и два нападающих. Также команда лишилась тренера Андрея Макарова и его ассистента Евгения Корнюхина.

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Что стало причиной ухода футболистов и сотрудников клуба, не уточняется. Пресс-служба выразила им благодарность за работу и пожелала удачи.

Клуб несколько месяцев назад перешел из профессиональной лиги в любительскую. Такое решение принял владелец «СКА Ростов» рэпер Баста. Еще тогда игроки заявляли, что не будут играть в клубе после отказа от профессионального статуса. Также они обвиняли Басту в регулярной задержке зарплаты.

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