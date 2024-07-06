Из ростовской футбольной команды Басты ушли 15 игроков

Клуб несколько месяцев назад перешел из профессиональной лиги в любительскую. Такое решение принял владелец «СКА Ростов» рэпер Баста. Еще тогда игроки заявляли, что не будут играть в клубе после отказа от профессионального статуса. Также они обвиняли Басту в регулярной задержке зарплаты.