Машина с водителем загорелась в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В вечернее время на проспекте Шолохова водитель Hyundai Solaris не соблюдал дистанцию и спровоцировал ДТП. Он столкнулся с автомобилем «Омода С5».
От удара Hyundai отбросило в сторону и автомобиль протаранил опору ЛЭП, после чего машина загорелась. В результате пострадал водитель из этого транспорта.
Добавим, что о состоянии автолюбителя информации нет. В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Ранее в донском регионе произошло смертельное ДТП с участием ребенка.
До этого уснувший автомобилист совершил тройное ДТП с двумя погибшими в Ростовской области.