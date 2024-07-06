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Posted Сегодня, 06:22

Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Автомобиль загорелся в Ростове-на-Дону после аварии

Машина с водителем загорелась в Ростове-на-Дону

6 июля 2024, 06:22
Фото: 1MI

Автомобиль загорелся в Ростове-на-Дону после аварии

В Ростове-на-Дону произошло возгорание автомобиля после автоаварии, сообщили в региональном УГИБДД.

В вечернее время на проспекте Шолохова водитель Hyundai Solaris не соблюдал дистанцию и спровоцировал ДТП. Он столкнулся с автомобилем «Омода С5».

От удара Hyundai отбросило в сторону и автомобиль протаранил опору ЛЭП, после чего машина загорелась. В результате пострадал водитель из этого транспорта.

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Добавим, что о состоянии автолюбителя информации нет. В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Ранее в донском регионе произошло смертельное ДТП с участием ребенка.

До этого уснувший автомобилист совершил тройное ДТП с двумя погибшими в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Авария
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