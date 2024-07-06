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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Из-за перегруза сети в Ростовской области массово отключают электричество

Массовые отключения электричества начались в Ростовской области

6 июля 2024, 11:08
Фото: 1MI
Из-за перегруза сети в Ростовской области массово отключают электричество
Из-за перегруза сети в Ростовской области массово отключают электричество, сообщили в правительстве региона.

Днем ранее жители региона уже сообщали о веерных отключениях света. Электричество в домах пропадало от нескольких минут до нескольких часов. Частично обесточены оказались дома в Ростове, Батайске, Таганроге, Неклиновском, Мясниковском и других районах.

В субботу, 6 июля, ситуация повторилась. Власти сообщили о введении графика временного отключения электричества. Они объяснили, что мера необходима из-за перегруза в сетях. Он произошел из-за аномальной жары в регионе.

График временных отключений электричества ввели в Ростовской области
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К тому же на следующей неделе Ростов ожидают уже запланированные отключения электричества. Они связаны с работами на оборудовании.

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