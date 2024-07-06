Массовые отключения электричества начались в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Днем ранее жители региона уже сообщали о веерных отключениях света. Электричество в домах пропадало от нескольких минут до нескольких часов. Частично обесточены оказались дома в Ростове, Батайске, Таганроге, Неклиновском, Мясниковском и других районах.
В субботу, 6 июля, ситуация повторилась. Власти сообщили о введении графика временного отключения электричества. Они объяснили, что мера необходима из-за перегруза в сетях. Он произошел из-за аномальной жары в регионе.
К тому же на следующей неделе Ростов ожидают уже запланированные отключения электричества. Они связаны с работами на оборудовании.