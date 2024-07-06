Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 8 и по 14 июля

Во вторник света не будет на улицах Хмельницкого, Российская, 2-я Грамши, Молодежная, 1-я Грамши, Суворова, Трамвайщиков, Крепостной, Журавлева, Большая Садовая.

Часть Морозовского района на Дону остается без электричества после атаки дронов

В пятницу света не будет на улице Таганрогская.

В четверг ограничения введут на улицах и в переулках Коминтерна, Пограничный, Магнитный, Портовая, Синявский, Туристский, Верхний Железнодорожный Проезд, Рабфаковский, Войкова, Чичеренский, 1-я Круговая, Матросова, Зарядный.

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