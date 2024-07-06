rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 8 и по 14 июля

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 8 и по 14 июля

6 июля 2024, 06:11
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону запланированы отключения электричества, что коснется большого количества улиц, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 8 июля, ограничения затронут улицы Шатоевская, Терская, Орловская, Каменогорская, Пахотная, переулок Кузнецкстроевский.

Во вторник света не будет на улицах Хмельницкого, Российская, 2-я Грамши, Молодежная, 1-я Грамши, Суворова, Трамвайщиков, Крепостной, Журавлева, Большая Садовая.

Часть Морозовского района на Дону остается без электричества после атаки дронов
Узнать подробнее

В среду обесточат улицы 30-я линия, 32-я линия, 34-я линия, Кривошлыковский, Вяземцева, Буйнакская, Кагальницкая.

В четверг ограничения введут на улицах и в переулках Коминтерна, Пограничный, Магнитный, Портовая, Синявский, Туристский, Верхний Железнодорожный Проезд, Рабфаковский, Войкова, Чичеренский, 1-я Круговая, Матросова, Зарядный.

В пятницу света не будет на улице Таганрогская.

Читайте также:
Часть Морозовского района на Дону остается без электричества после атаки дроновВ конце рабочего дня жители Аксая остались без электричества 2 марта 2024 года«10 лет без света и воды»: дом инвалида в Ростовской области отключили от ресурсов
#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Отключения света
Подпишитесь
Жители Ростова пережили ночную атаку дронов и нашли в поле вертолет
Вчера, 16:20
В Ростове-на-Дону во дворе многоэтажки нашли часть ракеты
Вчера, 15:57
Трудниспекция призвала сократить рабочий день в Ростовской области из-за жары
Вчера, 15:52
У кого больше: жители Ростова массово меряются температурой на уличных градусниках
Вчера, 15:48
Слишком долго: ростовчане массово отказываются от общественного транспорта
Вчера, 14:51
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
4 июля, 10:11