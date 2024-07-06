Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 8 и по 14 июля

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В понедельник, 8 июля, ограничения затронут улицы Шатоевская, Терская, Орловская, Каменогорская, Пахотная, переулок Кузнецкстроевский.
Во вторник света не будет на улицах Хмельницкого, Российская, 2-я Грамши, Молодежная, 1-я Грамши, Суворова, Трамвайщиков, Крепостной, Журавлева, Большая Садовая.
В среду обесточат улицы 30-я линия, 32-я линия, 34-я линия, Кривошлыковский, Вяземцева, Буйнакская, Кагальницкая.
В четверг ограничения введут на улицах и в переулках Коминтерна, Пограничный, Магнитный, Портовая, Синявский, Туристский, Верхний Железнодорожный Проезд, Рабфаковский, Войкова, Чичеренский, 1-я Круговая, Матросова, Зарядный.
В пятницу света не будет на улице Таганрогская.