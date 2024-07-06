Нива сложилась гармошкой: крупное ДТП с шестью автомобилями произошло на М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Днем 5 июля на трассе М-4 «Дон» недалеко от Новочеркасска произошло ДТП. 59-летний водитель КамАЗа потерял управление и наехал на впереди стоящую LADA 4×4. Автомобиль буквально смяло гармошкой. По инерции он начал двигаться вперед и врезался в пикап Sollers ST, под управлением 31-летнего водителя. Эта машина протаранила ГАЗ-3110. В свою очередь он зацепил хетчбэк JAC J7. Последним в цепочке столкновений оказался Hyundai Accent.
Несмотря на сильные повреждения транспорта, 37-летний водитель LADA 4×4 остался чудом жив. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее статистика показала, что на трассе М-4 «Дон» количество смертей в результате ДТП увеличилось на 18%.