Нива сложилась гармошкой: крупное ДТП с шестью автомобилями произошло на М-4 «Дон»

Днем 5 июля на трассе М-4 «Дон» недалеко от Новочеркасска произошло ДТП. 59-летний водитель КамАЗа потерял управление и наехал на впереди стоящую LADA 4×4. Автомобиль буквально смяло гармошкой. По инерции он начал двигаться вперед и врезался в пикап Sollers ST, под управлением 31-летнего водителя. Эта машина протаранила ГАЗ-3110. В свою очередь он зацепил хетчбэк JAC J7. Последним в цепочке столкновений оказался Hyundai Accent.