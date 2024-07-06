rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

На трассе М-4 «Дон» грузовик переехал машину и еще четыре легковушки пострадали

Нива сложилась гармошкой: крупное ДТП с шестью автомобилями произошло на М-4 «Дон»

6 июля 2024, 06:38
Фото: УГИБДД по Ростовской области
На трассе М-4 «Дон» грузовик переехал машину и еще четыре легковушки пострадали

Шесть автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошла массовая авария с участием шести автомобилей, сообщает региональное УГИБДД.

Днем 5 июля на трассе М-4 «Дон» недалеко от Новочеркасска произошло ДТП. 59-летний водитель КамАЗа потерял управление и наехал на впереди стоящую LADA 4×4. Автомобиль буквально смяло гармошкой. По инерции он начал двигаться вперед и врезался в пикап Sollers ST, под управлением 31-летнего водителя. Эта машина протаранила ГАЗ-3110. В свою очередь он зацепил хетчбэк JAC J7. Последним в цепочке столкновений оказался Hyundai Accent.

Автобус с пассажирами протаранил фуру на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Узнать подробнее
На трассе М-4 «Дон» грузовик переехал машину и еще четыре легковушки пострадали
Видео: УГИБДД по Ростовской области

Несмотря на сильные повреждения транспорта, 37-летний водитель LADA 4×4 остался чудом жив. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее статистика показала, что на трассе М-4 «Дон» количество смертей в результате ДТП увеличилось на 18%.

#Регина Симакова#Видео#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#ГИБДД#Автомобили#Грузовик#Травмы#М-4 «Дон»#Трасса#Происшествия
Подпишитесь
Жители Ростова пережили ночную атаку дронов и нашли в поле вертолет
Вчера, 16:20
В Ростове-на-Дону во дворе многоэтажки нашли часть ракеты
Вчера, 15:57
Трудниспекция призвала сократить рабочий день в Ростовской области из-за жары
Вчера, 15:52
У кого больше: жители Ростова массово меряются температурой на уличных градусниках
Вчера, 15:48
Слишком долго: ростовчане массово отказываются от общественного транспорта
Вчера, 14:51
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
4 июля, 10:11