Поступление на целевое обучение в РФ стало возможно через «Госуслуги»

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:47
Программа включает в себя возмещение расходов на обучение компанией, но выпускники должны устроиться на работу в эту организацию.
Обучающиеся студенты, которые хотят претендовать на целевое обучение, могут подать заявку только в письменной форме напрямую заказчику или через учебное заведение.
При онлайн-подаче документов в вузы есть несколько плюсов. Вы можете передать заявление в пять вузов, а в каждом из них доступны до пяти направлений. Есть возможность записаться на различные экзамены онлайн. Ваш личный кабинет будет высылать уведомления о различных активностях. Через «Госуслуги» можно подать документы в более чем тысячу учреждений.
При поступлении в колледж через эту систему вы можете подать заявление в любое количество учреждений. Уведомления будут приходить в личный кабинет.
Всего доступны 3,7 тысячи образовательных организаций для подачи заявлений.