Поступление на целевое обучение в РФ стало возможно через «Госуслуги»

При онлайн-подаче документов в вузы есть несколько плюсов. Вы можете передать заявление в пять вузов, а в каждом из них доступны до пяти направлений. Есть возможность записаться на различные экзамены онлайн. Ваш личный кабинет будет высылать уведомления о различных активностях. Через «Госуслуги» можно подать документы в более чем тысячу учреждений.