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Published Сегодня, 09:45

Modified Сегодня, 09:47

Updated Сегодня, 09:47

Поступление на целевое обучение в РФ стало возможно через «Госуслуги»

Поступление на целевое обучение в РФ стало возможно через «Госуслуги»

6 июля 2024, 09:45
Фото: 1MI
В 2024 году абитуриенты получили возможность выбрать целевое обучение, когда подают документы через портал Госуслуг.

Программа включает в себя возмещение расходов на обучение компанией, но выпускники должны устроиться на работу в эту организацию.

Обучающиеся студенты, которые хотят претендовать на целевое обучение, могут подать заявку только в письменной форме напрямую заказчику или через учебное заведение.

При онлайн-подаче документов в вузы есть несколько плюсов. Вы можете передать заявление в пять вузов, а в каждом из них доступны до пяти направлений. Есть возможность записаться на различные экзамены онлайн. Ваш личный кабинет будет высылать уведомления о различных активностях. Через «Госуслуги» можно подать документы в более чем тысячу учреждений.

При поступлении в колледж через эту систему вы можете подать заявление в любое количество учреждений. Уведомления будут приходить в личный кабинет.

Всего доступны 3,7 тысячи образовательных организаций для подачи заявлений.

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#Илья Протвинов#Общество#Госуслуги#Вузы#Колледжи#Целевое обучение#Поступление
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