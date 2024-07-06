Потерявшую больше литра крови во время родов девушку спасли в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
В перинатальный центр в плановом порядке поступила 30-летняя женщина. Ростовчанка находилась на 40-й неделе беременности. Через сутки она родила здоровую девочку. Новорожденная появилась на свет весом 3,5 килограмма и 50 сантиметров. Однако роды прошли не так гладко. Почти сразу молодая мама начала истекать кровью.
Врачи экстренно начали останавливать обильное кровотечение. Медики установили маточную баллонную тампонаду, а также осуществили другие необходимые манипуляции. Ростовчанка потеряла 1,3 литра крови. При этом в организме женщины насчитывается в среднем 3,9 литра.
Отметим, что дончанку удалось спасти. Ее выписали домой через три дня.
Ранее врачи в донском регионе спасли младенца с пятикратным обвитием пуповиной.