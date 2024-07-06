Потерявшую больше литра крови во время родов девушку спасли в Ростове-на-Дону

В перинатальный центр в плановом порядке поступила 30-летняя женщина. Ростовчанка находилась на 40-й неделе беременности. Через сутки она родила здоровую девочку. Новорожденная появилась на свет весом 3,5 килограмма и 50 сантиметров. Однако роды прошли не так гладко. Почти сразу молодая мама начала истекать кровью.