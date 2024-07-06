rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Ростове-на-Дону женщина потеряла больше литра крови после родов

Потерявшую больше литра крови во время родов девушку спасли в Ростове-на-Дону

6 июля 2024, 06:32
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону женщина потеряла больше литра крови после родов
В Ростовский перинатальный центр поступила женщина, после родов пациентка потеряла более одного литра крови, сообщает областной Минздрав.

В перинатальный центр в плановом порядке поступила 30-летняя женщина. Ростовчанка находилась на 40-й неделе беременности. Через сутки она родила здоровую девочку. Новорожденная появилась на свет весом 3,5 килограмма и 50 сантиметров. Однако роды прошли не так гладко. Почти сразу молодая мама начала истекать кровью.

Врачи экстренно начали останавливать обильное кровотечение. Медики установили маточную баллонную тампонаду, а также осуществили другие необходимые манипуляции. Ростовчанка потеряла 1,3 литра крови. При этом в организме женщины насчитывается в среднем 3,9 литра.

Пришлось вызвать вертолет: жительница Ростовской области родила десятого ребенка
Узнать подробнее

Отметим, что дончанку удалось спасти. Ее выписали домой через три дня.

Ранее врачи в донском регионе спасли младенца с пятикратным обвитием пуповиной.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону ребенок проглотил семисантиметровую мышьПосле родов у 29-летней жительницы Ростова случился инсультЖительницу Ростова с редким заболеванием до 100 раз в день мучала головная боль
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Врачи#Медицинская помощь#Последние новости Ростова на сегодня#Роды#Кровь#Женщины#Беременность
Подпишитесь
Жители Ростова пережили ночную атаку дронов и нашли в поле вертолет
Вчера, 16:20
В Ростове-на-Дону во дворе многоэтажки нашли часть ракеты
Вчера, 15:57
Трудниспекция призвала сократить рабочий день в Ростовской области из-за жары
Вчера, 15:52
У кого больше: жители Ростова массово меряются температурой на уличных градусниках
Вчера, 15:48
Слишком долго: ростовчане массово отказываются от общественного транспорта
Вчера, 14:51
Цифровые системы придут на помощь российским застройщикам
4 июля, 10:11