Ростовские психологи рассказали, чем опасны конкурсы красоты для психики подростков

Не утихает скандал вокруг конкурса красоты, прошедшего на днях в Ростове в парке 1 Мая. В сети разлетелись фотографии девушек-подростков, дефилировавших на публике в купальниках. Организаторы конкурса красоты, компания «Имидж Элит», заявили, что на снимках были участницы в возрасте от 15 до 21 года. Тем не менее, скандал дошел до Госдумы, где призвали Генпрокуратуру организовать проверку по факту случившегося. Звучат голоса и о полном запрете конкурсов красоты для несовершеннолетних.