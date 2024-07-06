Ростовские психологи рассказали, чем опасны конкурсы красоты для психики подростков

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Не утихает скандал вокруг конкурса красоты, прошедшего на днях в Ростове в парке 1 Мая. В сети разлетелись фотографии девушек-подростков, дефилировавших на публике в купальниках. Организаторы конкурса красоты, компания «Имидж Элит», заявили, что на снимках были участницы в возрасте от 15 до 21 года. Тем не менее, скандал дошел до Госдумы, где призвали Генпрокуратуру организовать проверку по факту случившегося. Звучат голоса и о полном запрете конкурсов красоты для несовершеннолетних.
Рационально-эмотивно-поведенческий психолог Мария Ханжина отмечает, что конкурсы красоты имеют и положительное влияние. По сути, это такое же соревнование, как и конкурс художников или кондитеров.
«Разница только в том, что на конкурсе красоты оценивают вокал, хореографию, чувство стиля, ораторское искусство, а не торты и картины. И в этом случае — девочки и девушки-подростки развиваются в том, что им интересно и затем соревнуются между собой. Таким образом, мы наблюдаем здоровую конкуренцию, социализацию, возможность научиться принимать свое поражение и победу (довольно важный навык во взрослой жизни)», — говорит эксперт.
Положительное влияние конкурсов отмечает и психолог Ольга Манюкова. Участвуя в таких соревнованиях, девушка-подросток может поработать над своей самооценкой и уверенностью.
«Участие в конкурсах красоты — это тоже определенный способ самопредъявления. Это способ почувствовать себя увереннее, укрепить свою самооценку и научиться выступать перед публикой. Также конкурсы красоты требуют развития коммуникативных навыков, умения находить общий язык с собеседником», — заявила психолог.
Иной аспект таких конкурсов — возможное навязывание стремления к избыточным идеалам. Девушки-подростки могут садиться на жесткие диеты, изнурять себя спортом, задумываться о различных хирургических вмешательствах. Все это приводит к вредной самооценке, расстройствам пищевого поведения и депрессии.
«Также конкурсы красоты укрепляют стереотипы о женской красоте и роли женщины в обществе, ломая разнообразие и индивидуальность. Потому что обычно к конкурсам допускаются именно те девушки, которые считаются привлекательными. И, например молодая девушка, у которой своя аутентичная красота или, например, свои какие-то особые навыки, какие-то свои таланты, может чувствовать себя ущемленной, неподходящей и неполноценной», — говорит психолог Ольга Манюкова.
Также нередко девочки в модельных агентствах реализуют желание своих родителей видеть ребенка на этом поприще.
«Девочки и девушки-подростки могут заниматься моделингом и участвовать в конкурсах не по собственной воле, а под действием навязанных мотивов, исходящих от значимых взрослых („ты у меня самая красивая и должна побеждать на конкурсах“, „победы в конкурсах красоты — это успех/деньги/удачное замужество“, „твоя мама/тетя/бабушка была успешна в моделинге и ты должна“ — вариации могут быть самыми разнообразными). Самое главное, что за этими посланиями стоит философия „все или ничего“, а также слияние личности девочки и ее достижений на подиуме (если победила — ты королева, а если проиграла — ничтожество)», — отмечает Мария Ханжина.
Дефиле в купальниках перед взрослой публикой может вызвать у девушки разные реакции в зависимости от ее уверенности в себе. Не все девочки готовы показывать свою фигуру.
«Что касается случая, который все сейчас обсуждают, я считаю недопустимым то, что дефиле проводилось на открытом воздухе, в парке, где не было никакого ощущения безопасности. Не были созданы условия, чтобы это дефиле видели только приглашенные гости. Девушки оказались в опасной и травмирующей ситуации», — отмечает психолог Ольга Манюкова.
При этом сравнивать дефиле в купальниках с походом на пляж эксперт считает некорректным. Контекст и цели у этих мероприятий совершенно разные. К тому же на пляже девушка может выбрать комфортный для нее купальник, прикрыть при желании тело, не принимать поз. Но, как отмечает психолог, важно, чтобы родители в любой ситуации могли проследить, что их дочь находится в безопасности.
Психологи сходятся во мнении, что не стоит отдавать ребенка в модельный бизнес до достижения подросткового возраста. Именно в юности девушки лучше осознают свои интересы, учатся самостоятельно принимать важные решения.
«Если вопрос о „модельном бизнесе“ в формате посещения модельной школы и участия в ее мероприятиях, то зависит от интереса и усидчивости ребенка. Все-таки любая школа — это регулярные занятия, нагрузка и важно чтобы ребенок был готов (обычно это 6-7 лет, но все индивидуально)», — говорит рационально-эмотивно-поведенческий психолог Мария Ханжина.
«Ребенок должен иметь полное понимание процесса, с чем ему предстоит столкнуться, что ему предстоит делать, в каких мероприятиях участвовать. Также важно обеспечить правильное психологическое и эмоциональное сопровождение такого ребенка и со стороны семьи, и со стороны педагогов модельных школ, чтобы он чувствовал себя комфортно и защищено в этой сфере», — заключила психолог Ольга Манюкова.