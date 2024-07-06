Термометр на улице в Ростовской области показал +71 градус 6 июля

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Жительница региона оставила термометр у себя в огороде под прямыми лучами Солнца. Градусник показал температуру в +71 градус по Цельсию.
В комментариях женщину поправили и заявили, что термометр показал температуру прогретой земли, а не воздуха. Тем не менее прогнозы погоды все равно предупреждают об аномальной жаре в регионе. Средняя температура воздуха днем составляет +37 градусов. К вечеру похолодает до +23 градусов.
Из-за сильной нагрузки на электрические сети в дневное время в регионе возможны веерные отключения света.
Ранее Трудинспекция призвала сократить рабочий день в Ростовской области из-за жары.