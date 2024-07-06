Термометр на улице в Ростовской области показал +71 градус 6 июля

В комментариях женщину поправили и заявили, что термометр показал температуру прогретой земли, а не воздуха. Тем не менее прогнозы погоды все равно предупреждают об аномальной жаре в регионе. Средняя температура воздуха днем составляет +37 градусов. К вечеру похолодает до +23 градусов.