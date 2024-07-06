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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Температура воздуха в Ростовской области бьет все рекорды

Термометр на улице в Ростовской области показал +71 градус 6 июля

6 июля 2024, 12:17
Фото: 1MI
Температура воздуха в Ростовской области бьет все рекорды
Температура воздуха в Ростовской области бьет все рекорды, подтверждают синоптики.

Жительница региона оставила термометр у себя в огороде под прямыми лучами Солнца. Градусник показал температуру в +71 градус по Цельсию.

Температура воздуха в Ростовской области бьет все рекорды
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В комментариях женщину поправили и заявили, что термометр показал температуру прогретой земли, а не воздуха. Тем не менее прогнозы погоды все равно предупреждают об аномальной жаре в регионе. Средняя температура воздуха днем составляет +37 градусов. К вечеру похолодает до +23 градусов.

Из-за сильной нагрузки на электрические сети в дневное время в регионе возможны веерные отключения света.

Ранее Трудинспекция призвала сократить рабочий день в Ростовской области из-за жары.

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