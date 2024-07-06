Торговый центр эвакуировали в Ростове на Северном. Что там произошло?

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Торговый центр «Галерея Парк» находится на на Космонавтов, 19а/28Ж. Из-за перепадов напряжения там отключилось электричество. Всех работников и посетителей ТЦ вывели из здания.
Подробности происшествия уточняются.
О внезапных отключениях света жители Ростова сообщают регулярно в течение последних нескольких дней. Оборудование не справляется с возросшей в жару нагрузкой на сети. В ряде СНТ города электричества нет уже несколько суток.
Днем ранее в Ростове уже эвакуировали торговый центр «Галерея Парк». Там также пропало электричество. Посетителям бесплатно раздавали воду.