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Posted Сегодня, 09:18

Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Фото для иллюстрации

Торговый центр эвакуировали в Ростове на Северном. Что там произошло?

6 июля 2024, 09:18
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации

Торговый центр эвакуировали в Ростове на Северном

Из-за отключения света в Ростове эвакуировали торговый центр «Галерея Парк», сообщают в соцсетях очевидцы.

Торговый центр «Галерея Парк» находится на на Космонавтов, 19а/28Ж. Из-за перепадов напряжения там отключилось электричество. Всех работников и посетителей ТЦ вывели из здания.

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 8 и по 14 июля
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Подробности происшествия уточняются.

О внезапных отключениях света жители Ростова сообщают регулярно в течение последних нескольких дней. Оборудование не справляется с возросшей в жару нагрузкой на сети. В ряде СНТ города электричества нет уже несколько суток.

Днем ранее в Ростове уже эвакуировали торговый центр «Галерея Парк». Там также пропало электричество. Посетителям бесплатно раздавали воду.

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