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Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

Цены на яблоки взлетели в Ростовской области

Цены на яблоки взлетели в Ростовской области

6 июля 2024, 06:56
Фото: 1MI
В Ростовской области средняя стоимость килограмма яблок достигла 129 рублей, следует из данных Росстата.

Дороже всего их покупать в Ростове-на-Дону, где килограмм стоит 140 рублей. На втором и третьем местах по стоимости идут Сальск и Миллерово.

Самые дешевые яблоки оказались в Таганроге, здесь они стоят 111 рублей. Добавим, что месяцем ранее в области средняя стоимость яблок была в районе 113 рублей.

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Согласно последним данным, самые низкие цены на говядину в регионе сложились в Шахтах, на свинину — в донской столице, на баранину — в Миллерово. Колбасу выгоднее всего покупать в Таганроге, а рыбу — в Сальске.

Ранее Росстат назвал новые цены на бензин в области.

Кроме того, в регионе подорожали услуги ЖКХ с 1 июля.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Яблоки
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