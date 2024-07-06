Цены на яблоки взлетели в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Дороже всего их покупать в Ростове-на-Дону, где килограмм стоит 140 рублей. На втором и третьем местах по стоимости идут Сальск и Миллерово.
Самые дешевые яблоки оказались в Таганроге, здесь они стоят 111 рублей. Добавим, что месяцем ранее в области средняя стоимость яблок была в районе 113 рублей.
Согласно последним данным, самые низкие цены на говядину в регионе сложились в Шахтах, на свинину — в донской столице, на баранину — в Миллерово. Колбасу выгоднее всего покупать в Таганроге, а рыбу — в Сальске.
Ранее Росстат назвал новые цены на бензин в области.
Кроме того, в регионе подорожали услуги ЖКХ с 1 июля.