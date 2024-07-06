В регионе снесут 62 аварийных дома. Ни один из них не находится в Ростове

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В постановлении Минстроя региона уточняется, что все 62 дома, которые планируют снести, уже расселены. 14 из них находятся в Новошахтинске, еще 15 — в Белокалитвинском районе, 11 — в Таганроге, три — в Новочеркасске. В некоторых других муниципалитетах снесут по одному-два здания. При этом ни один из домов, попавших под снос, не находится в Ростове-на-Дону.
На снос зданий выделили чуть больше 210 миллионов рублей. Работы по сносу должны выполнить в текущем году.
Ранее RostovGazeta рассказала, как расселяют уникальный дом на Станиславского, 103 в Ростове.