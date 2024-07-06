rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

На снос больше 60 аварийных домов в Ростовской области потратят 210 миллионов рублей

В регионе снесут 62 аварийных дома. Ни один из них не находится в Ростове

6 июля 2024, 14:34
Фото: 1MI
На снос больше 60 аварийных домов в Ростовской области потратят 210 миллионов рублей

В Ростовской области снесут 62 аварийных дома в 2024 году

На снос больше 60 аварийных домов в Ростовской области потратят 210 миллионов рублей, следует из документа на портале правовой информации региона.

В постановлении Минстроя региона уточняется, что все 62 дома, которые планируют снести, уже расселены. 14 из них находятся в Новошахтинске, еще 15 — в Белокалитвинском районе, 11 — в Таганроге, три — в Новочеркасске. В некоторых других муниципалитетах снесут по одному-два здания. При этом ни один из домов, попавших под снос, не находится в Ростове-на-Дону.

«В старых традициях»: о госзакупках Фонда капитального ремонта Ростовской области
Узнать подробнее

На снос зданий выделили чуть больше 210 миллионов рублей. Работы по сносу должны выполнить в текущем году.

Ранее RostovGazeta рассказала, как расселяют уникальный дом на Станиславского, 103 в Ростове.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону снесут два старинных дома на Станиславского и СоциалистическойЖитель Ростовской области 20 лет живет в аварийном доме со сквозными трещинамиВ Ростове объектом культурного наследия признали дом, который планировали снести
#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Правительство Ростовской области#Аварийное жилье в Ростовской области#Ростов
Подпишитесь
«Жаркие» новости субботы — из-за зноя в Ростове нет электричества и плавится асфальт
Сегодня, 16:30
Заплыв в реке для пьяного жителя Ростовской области закончился смертью
Сегодня, 15:26
Асфальт начал плавиться на улицах Ростова из-за жары
Сегодня, 14:54
График временного отключения электричества отменили в Ростовской области
Сегодня, 14:09
Власти Ростова снова пытаются продать дом братьев Рысс на Станиславского
Сегодня, 13:49