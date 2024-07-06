В регионе снесут 62 аварийных дома. Ни один из них не находится в Ростове

В постановлении Минстроя региона уточняется, что все 62 дома, которые планируют снести, уже расселены. 14 из них находятся в Новошахтинске, еще 15 — в Белокалитвинском районе, 11 — в Таганроге, три — в Новочеркасске. В некоторых других муниципалитетах снесут по одному-два здания. При этом ни один из домов, попавших под снос, не находится в Ростове-на-Дону.