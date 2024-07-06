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Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Территория рядом с новым автовокзалом в Ростове

В Ростове ремонтируют пешеходный переход рядом с новым автовокзалом

6 июля 2024, 16:53
Фото: rostovgazeta.ru
Территория рядом с новым автовокзалом в Ростове
На Шолохова, 193 в Ростове начался ремонт подземного пешеходного перехода, сообщили в администрации года.

Подрядчик начал ремонт подземного перехода рядом с Центральным областным автовокзалом. Жители Ростова жаловались на его аварийное состояние. Сейчас переходом на Шолохова, 193 начнут активно пользоваться после переноса части маршрутов на новый автовокзал.

Жители Ростова потребовали вернуть часть маршрутов на Старый автовокзал Ростова
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В настоящее время рабочие восстанавливают ступени лестничных сходов, демонтируют старую плитку.

Когда закончится ремонт подземного перехода, не уточняется.

Ранее сообщалось, что схема движения поменяется на проспекте Шолохова из-за открытия Центрального областного вокзала в Ростове.

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