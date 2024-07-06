В Ростове ремонтируют пешеходный переход рядом с новым автовокзалом

Подрядчик начал ремонт подземного перехода рядом с Центральным областным автовокзалом. Жители Ростова жаловались на его аварийное состояние. Сейчас переходом на Шолохова, 193 начнут активно пользоваться после переноса части маршрутов на новый автовокзал.