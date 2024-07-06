В Ростове ремонтируют пешеходный переход рядом с новым автовокзалом

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Подрядчик начал ремонт подземного перехода рядом с Центральным областным автовокзалом. Жители Ростова жаловались на его аварийное состояние. Сейчас переходом на Шолохова, 193 начнут активно пользоваться после переноса части маршрутов на новый автовокзал.
В настоящее время рабочие восстанавливают ступени лестничных сходов, демонтируют старую плитку.
Когда закончится ремонт подземного перехода, не уточняется.
Ранее сообщалось, что схема движения поменяется на проспекте Шолохова из-за открытия Центрального областного вокзала в Ростове.